Com 'Conferência Mortal', veja 4 estreias de filmes e séries na Netflix para o fim de semana

O fim de semana chegou e a Netflix lançou novos filmes em seu catálogo. Aproveitando que outubro é o mês do Halloween, a plataforma de streaming apostou nos filmes de terror.

"Conferência Mortal" e a "A Queda da Casa de Usher" são algumas das opções. A seguir, confira os principais lançamentos da Netflix.

Veja também

Conferência Mortal

Em "Conferência Mortal", adaptação do livro do escritor sueco Mats Strandberg, um grupo de amigos participa de uma conferência de trabalho e precisa enfrentar não apenas os desafios profissionais, mas também um assassino misterioso à solta.

A Queda da Casa de Usher

A série "A Queda da Casa de Usher" é baseada na obra de Edgar Allan Poe. Na trama, um casal de irmãos constrói uma dinastia familiar para proteger a fortuna da família. No entanto, as coisas saem do controle quando um dos herdeiros morre misteriosamente.

Pacto de Silêncio

Na série mexicana "Pacto de Silêncio", uma influenciadora digital vai atrás de quatro mulheres em busca da verdade sobre o seu nascimento e se vingar.

Big Vape

A série documental "Big Vape" mostra a ascensão e queda de uma startup de cigarros eletrônicos. A empresa se tornou a 6ª startup mais bem sucedida dos Estados Unidos em 2018, mas recebeu uma série de processos judiciais ao viciar jovens adultos e adolescentes em seus produtos.