Marquise ganha e assume o Lote 7 da Transnordestina

Um dos maiores projetos de infraestrutura do Brasil, a Ferrovia Transnordestina segue a toda velocidade. Ontem, ela ganhou mais um capítulo importante com a assinatura do aditivo para a construção do Lote 7 (de Quixadá a Itapiúna, no Ceará), agora sob responsabilidade da Marquise Infraestrutura, empresa do cearense Grupo Marquise.

A cerimônia de assinatura do aditivo foi realizada no Palácio do Planalto e teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva; da vice-governadora do Ceará, Jade Romero; do ministro da Educação, Camilo Santana; do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walter Góes; do ministro da Casa Civil, Rui Costa; além dos governadores João Azevêdo (Paraíba) e Rafael Fonteles (Piauí).

O engenheiro Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura, também esteve presente, reafirmando a importância estratégica do projeto para o desenvolvimento do país.

Com a inclusão do Lote 7, a Marquise Infraestrutura amplia sua atuação na Transnordestina, pois ela já é responsável pelos lotes 1 a 6.

“É com muita satisfação que assumimos mais um trecho deste projeto transformador. Esta obra não é apenas sobre logística e transporte, mas sobre progresso e desenvolvimento para o Nordeste e para todo o Brasil,” disse Renan Carvalho ao falar na solenidade.

A Transnordestina promete redefinir o cenário da logística regional e nacional, conectando a produção agrícola e industrial a portos estratégicos, incluindo o do Pecém, impulsionando a economia e gerando oportunidades ao longo de toda a sua extensão.

BNB GARANTE FINANCIAMENTO DE 3,6 BI PARA A TRANSNORDESTINA

Na mesma solenidade, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, assinaram, nesta quinta-feira, 28, em Brasília (DF), termo de aditivo no valor de R$ 3,6 bilhões ao financiamento das obras de implantação da Ferrovia Transnordestina. O aporte será feito em quatro etapas de liberação.

“São R$ 3,6 bilhões disponibilizados para conclusão dessa ferrovia, que é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste. Sabemos que temos muito o que fazer ainda para melhorar a infraestrutura regional, mas estamos no caminho certo. Sob a liderança do presidente Lula, obras fundamentais estão sendo concluídas, saindo do papel e sendo um eixo de desenvolvimento. O Banco do Nordeste está muito satisfeito em poder participar das transformações que o governo federal tem feito na nossa região”, afirmou Paulo Câmara.

Os recursos envolvidos na operação são oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). O tomador do crédito (Transnordestina Logística S/A) é a concessionária responsável pelo trecho que liga Eliseu Martins, no Piauí, ao Complexo Industrial e Portuário de Pecém, no Ceará. Com 1.209 km de extensão, a linha percorre 53 municípios.