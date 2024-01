Cimento Apodi vê tecnologia do concreto nos EUA

De amanhã, quarta-feira, 17, até 28 deste mês, a coordenadora da Cimento Apodi Expert, Cláudia Zanetti, participará de uma viagem de imersão técnica internacional em tecnologia de concreto de ultra alto desempenho nos Estados Unidos.

A organização da imersão é do IDD – Educação Avançada, com roteiro de visitas às cidades de Chicago, Lansing, Detroit, Las Vegas e Los Angeles.

O objetivo geral da iniciativa é o de conhecer tecnologias inovadoras no campo de estruturas de concreto de ultra alto desempenho, em visitas técnicas a universidades, laboratórios, empresas, centrais e grandes obras de concreto.

“Estou embarcando na missão em busca de mais inovações e soluções focadas em sustentabilidade para o Cimento Apodi. Nos Estados Unidos, cumpriremos um roteiro de 11 dias de muito conhecimento, trocas e aculturamento na tecnologia americana sobre concretos de ultra alto desempenho”, diz Cláudia Zanetti.

Um dos pontos altos do roteiro é a visita guiada e acesso vip à World of Concrete (WOC), maior feira mundial da área de tecnologia do concreto, que acontecerá na cidade de Las Vegas, no estado americano de Nevada.

Também participará da programação da WOC o gerente de Serviços Técnicos da Cimento Apodi, Mario Guilge.

“Vamos em missão técnica em parceria com a Saint Gobain/GCP, nosso fornecedor de aditivos para concreto. De forma paralela à feira, em Las Vegas visitaremos concreteiras locais e, posteriormente, conheceremos obras e indústrias de pré-fabricados de concreto em Dallas”, informa Mário Guilge.

Idealizada no ano de 2008, a Cimento Apodi é uma joint venture multinacional formada pela participação societária da família Dias Branco e do Grupo Titan, produtor de cimento e materiais de construção, que tem mais de 110 anos de experiência na área industrial, com sede na Grécia.

Presente de forma estratégica no Norte e Nordeste do país, a Cimento Apodi possui duas unidades industriais – sendo um parque industrial de três mil hectares de área em Quixeré/CE, mesorregião do Vale do Jaguaribe, e uma moagem de processamento no Complexo Industrial e Portuário do Pecém/CE. Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir mais de dois milhões de toneladas de cimento ao ano.

A empresa conta ainda com quatro centrais de concreto, três laboratórios (sendo um de serviços técnicos e dois de cimento), um centro tecnológico (Apodi Expert) e dez Centros de Distribuição posicionados de forma estratégica nas diferentes regiões do país para melhor atender seus clientes. A companhia produz com alto rigor de qualidade uma ampla linha de produtos, o que permite a empresa atender às diferentes necessidades do mercado da construção civil brasileira, com eficiência e responsabilidade socioambiental.