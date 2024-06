Justiça acata pedido do Ceará e adia Assembleia Geral que votaria novo estatuto

A Assembleia Geral do Ceará que votará mudanças no Estatuto do clube foi adiada. O Ceará entrou com pedido na Justiça para que possa "de forma prudente, organizar o evento a ser realizado". A reunião ocorreria nesta terça-feira (11) e acabou remarcada para o dia 21 de junho, às 19 horas. A Juíza de Direito Antônia Dilce Rodrigues Feijão acatou a solicitação.

Em documento, a Juíza explica que o clube solicitou tempo para melhor organizar o evento para garantir segurança ao público além dos ritos estatutários do Clube. Um dos pontos é a publicação de um novo edital em jornal de grande circulação, com prazo mínimo de sete dias.

"Pelo exposto, DEFIRO o pedido do promovido, no sentido de que a Assembleia Geral Extraordinária para votação acerca da aprovação do novo estatuto do clube se realize no dia 21/06/2024, nos exatos moldes do que foi deliberado na Assembleia Geral realizada em 08/06/2024, devendo adotar as medidas necessárias para tanto", ressaltou a magistrada.

VEJA O DOCUMENTO: