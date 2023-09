Ceará negocia empréstimo de Gabriel Lacerda para o Sidney, da Austrália

O Ceará negocia o empréstimo do zagueiro Gabriel Lacerda com o Sidney, da Austrália. O jogador de 24 anos foi revelado pelo Vovô e joga no time profissional desde 2019.

O Vovô renovará o contrato dele até dezembro de 2025 para em seguida, emprestar o jogador. Na negociação, em andamento, prevê empréstimo por 10 meses com valor de compra estipulado.

Perdeu espaço

Lacerda fez 21 jogos na temporada, em um total de 1625 minutos em campo. Ele foi titular em 7 partidas na Série B do Brasileiro. Mas ele não vem joga desde julho, quando atuou por 59 minutos contra o Mirassol, no empate em 1 a 1 no dia 16 de julho.

De opções para a zaga, o Vovô tem Luiz Otávio, David Ricardo, Tiago Pagnussat, Léo Santos, Sidnei e Lucas Ribeiro.