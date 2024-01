Casamento de Yasmin Brunet, do BBB 24, e Evandro Soldati é relembrado pela web

Após ser anunciada como uma das integrantes do grupo "Camarote" do Big Brother Brasil (BBB) 2024, da TV Globo, o casamento da modelo Yasmin Brunet com o também modelo Evandro Soldati passou a ser relembrado por internautas da rede social X (antigo Twitter). O BBB 24 está previsto para estrear nesta segunda-feira (8).

A sister foi casada com o modelo mineiro Evandro Soldati, de 38 anos, por oito anos e namorou por outros 7. Ao todo, o relacionamento de ambos durou 15 anos.

Os dois se conheceram ainda jovens, quando iniciaram a carreira de modelo em Nova York, por volta do ano de 2005, quando também começaram um relacionamento. Sete ano depois, em 2012, eles se casaram em uma cerimônia realizada na Espanha.

Em 2020, veio a separação. Os dois pararam de se seguir nas redes sociais, mas não divulgaram o motivo do término. Na época, o colunista Léo Dias especulou que a separação poderia ter sido motivada devido ao fato de Yasmin ainda não querer ter filhos.

No mesmo ano, a modelo iniciou um novo relacionamento, com o surfista Gabriel Medina. Em dezembro do mesmo ano, eles se casaram e ficaram juntos até janeiro de 2022. O relacionamento entre a modelo e o surfista foi rodeado de polêmicas, com troca de alfinetadas com a família do então marido.

Quem é Evandro Soldati, primeiro marido de Yasmin Brunet

Renomado, Evandro Soldati já foi modelo de marcas famosas mundialmente, como Giorgio Armani, Louis Vuitton e Dolce Gabbana. Atuou tanto em passarelas como em estúdios, sendo modelo fotográfico e estampando diversas revistas para grandes marcas.

Ciclista por paixão, já participou de diferentes campeonatos brasileiros na modalidade.