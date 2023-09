Xuxa brinca com a própria idade e volta aos cinemas interpretando uma fada

Depois de um documentário exibido pela Globoplay, da mega-festa realizada em um cruzeiro temático e das dezenas de entrevistas e participações especiais em programas de TV, os 60 anos de Xuxa também serão comemorados com a volta da Rainha da Baixinhos às telonas.

Emblematicamente, no próximo Dia das Crianças, os baixinhos de várias gerações terão a chance de ver sua musa estrelando mais um filme. “Uma Fada Veio Me Visitar”, estreia nos cinemas dia 12 de outubro. Além da loura mais famosa do Brasil, a produção tem no elenco Tontom Périssé, Zezeh Barbosa, Dani Calabresa, Livia Inhudes e Thalita Rebouças.

Protagonizado por Xuxa Meneghel, o filme é uma adaptação para o cinema do livro homônimo de Thalita Rebouças, que também assina o roteiro em parceria com Patrícia Andrade. Dirigido por Vivianne Jundi, com produção da Bronze Filmes, em coprodução da Paramount Pictures e da Rubi Produtora, a estreia marca o retorno de Xuxa aos cinemas 14 anos depois de seu último filme.

Dessa vez, ela divide a cena com um elenco quase integralmente feminino. A seu lado estará a estreante Tontom Périssé, em uma história que explora todo o encanto do mundo das fadas. Afinal, de fantasia e de mundos coloridos a eterna rainha dos baixinhos entende muito bem.

De volta à telona

Durante as gravações do longa, Xuxa declarou que retornar às telonas é sempre ‘mágico’. Em entrevista, ela elogiou o elenco e o trabalho literário de Rebouças. “Estou ainda mais feliz com o argumento e a história da Thalita… é incrível! Já conhecia o livro e eu e ela tínhamos o desejo que eu fosse a Fada Tatu. Esta vontade ficou guardada em um lugar especial”, comentou.

Voltar a atuar depois de 14 anos longe da telona, é mais um dos momentos de comemoração da carreira de sucesso de Xuxa. Para se ter ideia, a artista vendeu mais de 40 milhões de cópias entre discos, fitas, CDs e DVDs lançados no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e México, sucesso confirmado no Guiness Book com 3 milhões de cópias vendidas do disco “Xou da Xuxa 3”, e estampou mais de 2.500 revistas dentro e fora do Brasil.

Na trama, especialmente planejada para crianças e jovens, Xuxa é a Fada Tatu, uma criatura que está adormecida por mais de 30 anos, depois de ser castigada por suas trapalhadas. Acontece que o sono da bela fada não vai continuar por muito tempo. É que Luna (papel de Tontom), uma adolescente rebelde, encontra em Tatu a criatura certa para resolver seus problemas. Thalita Rebouças, autora e roteirista que também integra o elenco do filme como a Fada Cataloguista, diz que Xuxa sempre foi a inspiração para o seu conceito de fada, “desde a infância”.

Inspiração

A escritora lembra que, no livro lançado em 2011, a protagonista estava ligada às referências dos anos 1960, mas, agora, as aventuras são ambientadas na década de 1980. Acaso? De jeito nenhum!

“A Xuxa é a rainha soberana dos anos 80. Então, ela usa e abusa de coisas daquela época, como o figurino. Foi muito divertido ter a Xuxa como uma boneca, de poder pensar: ‘Imagina a Xuxa de Boy George? De Cindy Lauper?’ Foi muito legal a disposição dela de fazer parte disso. Foi um processo muito gostoso adaptar e escrever o roteiro junto com a equipe”, comemora Thalita.

Igualmente empolgada com a produção, Xuxa não esconde sua identificação com a mitologia do mundo das fadas (e duendes), onde todas têm suas funções e estão predestinadas a ajudar os humanos a conquistarem seus destinos.

Mesmo embarcando na ficção, a loura assegurou-se que as características da fada se mantivessem bem fiéis à sua estética. Por isso mesmo, o figurino é assinado por Michelly X e Marcelo Cavalvanti, estilistas cuja parceria com a apresentadora já dura alguns anos na vida real.

“Amo a história, amei filmar, amei conhecer a Tontom, que está arrasando, e espero de coração que todos se divirtam. Vou largar um pozinho mágico chamado ‘quem assistir ao filme vai ter seus sonhos realizados’ (risos)”. Seu desejo? “Que esse filme traga leveza, alegria e momentos mágicos. Desejo é palavra”, diz Xuxa.

Aventura em dobro

Legenda: Na trama, Xuxa interpreta a fada Tatu. Sua missão é ajudar a jovem Luna (Tontom Périssé) Foto: Foto: Divulgação / Imagem Filmes

Mas afinal, qual a missão de Xuxa, ou melhor, da fada Tatu? Algo aparentemente simples, mas que vai render uma aventura e tanto. A fada precisa fazer Luna e Lara (Vitória Valentin), duas adolescentes que se odeiam, virarem melhores amigas. Enquanto tenta se adaptar às modernidades dos tempos atuais (como celular e internet), a fadinha descobre que os problemas ligados à adolescência continuam bem difíceis de resolver.

Quem dá vida à protagonista adolescente é a cantora e atriz, de 17 anos, que carrega no DNA a paixão e sintonia com a arte. O sobrenome entrega: ela é filha de Heloísa Périssé e começou desde cedo a frequentar os palcos. Já aos dez anos estreou no musical “Alice no País da Internet”. Na televisão, fez “Tocs de Dalila”, no Multishow, em 2017. Além de atriz, Antonia (nome de batismo de Tontom), também vem investindo na carreira musical. Aos sete anos começou a fazer aulas de piano e depois partiu para as aulas de canto. Cresceu e evoluiu para o violão e a guitarra. Atualmente, está produzindo seu primeiro EP enquanto aguarda o lançamento do filme.

Para fãs

Legenda: Eterna Rainha dos Baixinhos, Xuxa aceitou o convite para voltar a atuar Foto: Foto: Divulgação / Imagem Filmes

Geralmente um filme infanto-juvenil costuma levar aos cinemas apenas as crianças e seus pais (ou parentes). Isso, quando não estamos falando de Xuxa Meneghel, principalmente no ano em que a loura mais famosa do Brasil completa 60 anos e está disposta a aproveitar cada segundo da festa.

Por isso mesmo, “Uma Fada Veio Me Visitar” é um longa que pode surpreender em termos de bilheteria. Com fãs que fazem questão de prestigiar a musa, é bem provável que vejamos muitos adultos nas filas dos cinemas.

“Xuxa será eternamente rainha e rainha nunca perde a majestade. Com certeza verei o filme para lembrar os bons tempos em que a gente curtia aquela animação do ‘Xuxa Park’ e aproveitar a energia que só ela tem nesse mundo”, afirma Júlia Teles Ademir, 34 anos, auxiliar de enfermagem, que se proclama uma eterna baixinha.

“Agora, ver a Xuxa como uma fada, usando aquelas roupas coloridas e espalhafatosas vai ser um presente para mim e para minha filha Luana de três anos”, diz Júlia. Aliás, para quem não tem boa memória, a fã lembra que foi ao último filme da apresentadora.

O longa era “O Mistério de Feiurinha”, exibido no circuito comercial em 2009. Na trama, a mãe da Sasha foi ninguém menos do que Cinderela. A história, porém, não era a mesma da Disney. A trama foi baseada no romance “O Fantástico Mistério de Feiurinha”, de Pedro Bandeira, um dos autores mais populares entre os jovens.

Para o retorno de Xuxa, outra autora de best-seller entra em cena. E Thalita Reboucas garante: “‘Uma Fada Veio Me Visitar’ é superfiel ao meu livro e está do jeitinho que eu sempre imaginei. Eu sempre quis que a Xuxa fizesse a Fada Tatu, ela é a minha fada da vida toda”, diz.