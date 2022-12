Vocalista do Fleetwood Mac, Christine McVie morre aos 79 anos

A cantora Christine McVie, vocalista da banda de rock britânica Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira (30), aos 79 anos. Ela faleceu por uma doença repentina, segundo comunicado da família.

Christine morreu no hospital, pacificamente, segundo os familiares. "Gostaríamos que todos mantivessem Christine em seus corações, se lembrassem da vida de ser humano incrível e da artista reverenciada que era amada universalmente. Descanse em paz", diz o comunicado.

Em comunicado nas redes sociais, Fleetwood Mac lamentou a morte da vocalista e agradeceu pelos momentos vividos com Christine McVie.

"Não há palavras para descrever nossa tristeza com a morte de Christine McVie. Ela era verdadeiramente única, especial e tinha um talento sem medida. Ela era a melhor artista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter na vida. Tivemos muita sorte de viver uma vida com ela", disse o grupo.

Entre os sucessos da Fleetwood Mac, estão as músicas 'Dreams', 'The Chain' e 'Everywhere'. O grupo tem mais de 50 anos de carreira, com mais de 120 milhões de cópias vendidas.