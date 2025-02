Vital Farias, compositor de 'Ai, Que Saudade D'Ocê', morre aos 82 anos em João Pessoa

O cantor e compositor paraibano Vital Farias morreu, nesta quinta-feira (6), aos 82 anos. O autor do sucesso "Ai que saudade D'Ocê" estava internado no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, na Grande João Pessoa, em virtude de um problema cardíaco. Uma parte do velório e o sepultamento do corpo deve acontecer no município de Taperoá, no Cariri da Paraíba, onde o artista nasceu.

Segundo a nota oficial divulgada pela casa de saúde, Farias deu entrada na unidade na quarta-feira (5) em decorrência de um infarto agudo do miocárdio. Ele teria passado por exames e procedimentos de emergência, mas não resistiu na manhã desta quinta (6).

Seu Sucesso "Ai que saudade D'Ocê" era de 1982. Foi trilha sonora da novela Renascer original (1993), interpretada por Fábio Júnior e, no remake (2024), ganhou a versão de Marcelo Jeneci. A canção também foi gravada pelas vozes como Elba Ramalho e Zeca baleiro, entre outros.

Quem era Vital Farias

Vital Farias nasceu na zona rural da cidade de Taperoá, no Cariri da Paraíba, em 1943. Na década de 1970, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde se formou em Música.

Em 1978, gravou o seu primeiro disco, intitulado apenas Vital Farias. Sua primeira composição gravada foi "Ê mãe", em parceria com o saudoso Livardo Alves e gravada por Ari Toledo.

Compositor nato, Farias ficou conhecido nacionalmente por músicas como "Canção em Dois Tempos" e pelas famosas cantorias, com ar de humor e nordestinidade. Ao longo da carreira, ele também fez parcerias com nomes como Geraldo Azevedo, Xangai e Elomar.

A música "Veja", conhecida pela interpretação de Geraldo Azevedo, também foram compostas por Vital Farias.

Em 2021, Vital Farias chegou a ficar internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em João Pessoa, em virtude da Covid-19. Ele recebeu alta hospitalar pouco tempo depois e se recuperou em casa.

Órgãos oficiais lamentam perda

A Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB) divulgou uma nota oficial se solidarizando com a perda do artista,. Ele "deixa um legado artístico-cultural de valor inestimável e que haverá de sobreviver ao tempo".

A Prefeitura Municipal de Taperoá, sua cidade natal, decretou luto oficial de três dias e, em nota, afirmou que Vital Farias deixa "um legado imensurável para a cultura e para a arte".