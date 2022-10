Violeta Parra ganha espetáculo com música, dança e teatro de bonecos em Fortaleza

Caso o nome de Violeta Parra (1917-1967) ainda não tenha chegado até você, esta é uma boa oportunidade para conhecê-la. O legado da cantora, compositora, artista plástica e ceramista chilena ocupará o palco do Cineteatro São Luiz e do Teatro Dragão do Mar durante curta temporada.

"Violeta, o canto de todos em todos os cantos" tem estreia no dia 15 de outubro, às 19h, no Cineteatro São Luiz, com entrada gratuita. Depois, segue para Teatro Dragão do Mar, nos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro, sempre às 20h.

Legenda: No elenco, os atores Rami Freitas, Plínio Câmara e a atriz Maria Vitória querem dar graças aos que desejam livre o canto de todos e querem a liberdade Foto: Camila de Almeida

O foco do trabalho é situar o pulso e o impulso da artista, considerada a mais importante folclorista e fundadora da música popular chilena. No elenco, os atores Rami Freitas, Plínio Câmara e a atriz Maria Vitória – esta também na concepção e produção da montagem – querem dar graças aos que desejam livre o canto de todos e querem a liberdade.

Nesse sentido, ao percorrer os trilhos e trilhas de Violeta, linguagens como o teatro, a música, a dança e o teatro de bonecos ganham força. Abraçam a Violeta Parra que acima de tudo sonhou.

Celebração

A peça também celebra os 105 anos de nascimento da chilena, cujo legado é inestimável para a música engajada latino-americana.

As canções mais conhecidas são "Gracias a la Vida", gravada por artistas como Mercedes Sosa, Elis Regina, Grupo Tarancón e Joan Baez; e "Volver a los 17", mais conhecida no Brasil nas vozes de Mercedes Sosa e Milton Nascimento, em dueto.

A história de Violeta também foi contada em 2011 no filme "Violeta foi para o Céu", do diretor Andrés Wood.



Serviço

Espetáculo "Violeta, o canto de todos em todos os cantos"

Estreia no dia 15 de outubro, às 19h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Gratuito. Logo após, temporada no Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema), às 20h, nos dias 5, 12, 19 e 26 de novembro. Ingressos: R$30/ R$15