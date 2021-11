Viajando pelo Brasil, máquina que transforma livro usado em outro para ser lido chegará em Fortaleza

No lugar de um livro usado, um outro para ser levado para casa, como num passe de mágica. Essa é a proposta da Incrível Máquina de Livros, engenhoca que passará por 11 cidades em sete estados brasileiros e o Distrito Federal. Em Fortaleza, a criativa ferramenta chegará no próximo dia 8 de novembro, permanecendo até o dia 10, ao lado do Centro Cultural Belchior.

O funcionamento acontece das 14h às 20h. Já o processo com os livros se desenvolve da seguinte maneira: a máquina estará estacionada no local já mencionado durante os três dias consecutivos. Os interessados em participar da ação levam um livro novo ou usado em boas condições – não pode estar rasgado ou riscado –, inserem na ferramenta e apertam um dos dois botões disponíveis: adulto ou infantil.

Legenda: Serão centenas de títulos disponíveis na engenhoca, a exemplo de clássicos da literatura mundial e brasileira Foto: Acervo Infinito Cultural

Automaticamente, a obra depositada se transformará em outra, abrindo um novo espaço para a leitura. Para as transformações de livros acontecerem de forma segura neste momento de pandemia do novo coronavírus, a iniciativa adotou vários protocolos de prevenção, seguindo as orientações das autoridades competentes.

O uso de máscara e o distanciamento na fila são obrigatórios para os participantes, que terão à disposição totens com álcool em gel. Além disso, todos os títulos que entram e saem da Incrível Máquina são higienizados, assim como o próprios equipamentos ligados a ela.

Democratização da leitura

Uma vez que a ideia é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem da ação, cada pessoa pode colocar até, no máximo, três livros. Vale lembrar que as obras depositadas pelos participantes serão futuramente transformadas para outras pessoas. Por isso, não serão aceitos gibis, livros didáticos e livros técnicos.

A máquina chega a Fortaleza após passar por Piracicaba (São Paulo), São Luís (Maranhão) e Teresina (Piauí). As próximas cidades que a receberão são Recife (Pernambuco), Luziânia, Caldas Novas e Catalão (Goiás), Brasília (Distrito Federal), Poços de Caldas e Andradas (Minas Gerais).

O projeto é uma iniciativa da Infinito Cultural, em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e com o patrocínio da Colgate-Palmolive. De forma inovadora e divertida, incentiva a leitura e a formação de leitores, atraindo o público pelo viés da fantasia e da imaginação.

Legenda: Uma vez que a proposta é dar oportunidade para o máximo de pessoas participarem da ação, cada pessoa pode colocar até, no máximo, três livros Foto: Acervo Infinito Cultural

Não é a primeira vez que a ação acontece. Em 2018 e 2019, alcançou leitores em 31 municípios de 16 estados brasileiros, percorrendo mais de 21 mil quilômetros e transformando cerca de 60 mil livros. Essa, porém, é a segunda vez que estaciona na capital cearense; a primeira ocorreu em maio de 2018.

Serão centenas de títulos disponíveis, a exemplo de clássicos da literatura mundial e brasileira. Autores como Monteiro Lobato, José de Alencar, Cecília Meireles, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade são alguns dos nomes presentes na máquina.

Livros nas listas de mais vendidos, escritoras infantis de sucesso – a exemplo de Eva Furnari, Ruth Rocha e Ana Maria Machado – além das obras dos autores indicados ao Prêmio Jabuti, como a escritora Conceição Evaristo, também compõem o time. Dessa forma, os livros transformados sempre são uma grande e grata surpresa.



Serviço

"A Incrível Máquina de Livros" em Fortaleza

De 8 a 10 de novembro, segunda a quarta-feira, das 14h às 20h. Ao lado do Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema). Gratuito.

