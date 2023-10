Vera Holtz lança filme 'Tia Virgínia' com bate-papo no Cineteatro São Luiz

O longa “Tia Virgínia” tem pré-estreia em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz, nesta sexta-feira (27), às 19h. O lançamento terá presença do diretor Fabio Meira e da atriz e protagonista do filme, Vera Holtz, para um bate-papo com a plateia.

Na trama, Vera Holtz dá vida à Virgínia, uma mulher de 70 anos que nunca se casou nem teve filhos. Convencida pelas irmãs Vanda (Arlete Salles) e Valquíria (Louise Cardoso), ela se muda de cidade para cuidar da mãe idosa (Vera Valdez).

O curioso do longa é que toda a história se passa em apenas um dia, quando a família se reúne para comemorar o Natal, após a morte do pai das irmãs. Envolvido por uma atmosfera que, hora se enche de tensão por causa dos conflitos familiares e hora de alívio cômico, o enredo busca falar sobre os papéis que as mulheres são orientadas a ocupar tão logo atinjam a idade madura.

“O filme fala da ruptura, da mudança do paradigma constrangedor de uma sociedade que não sabe lidar com o velho. Eu acho que a Tia Virgínia inventa um caminho, vai em busca de um caminho dela para a velhice”, analisa a atriz Vera Holtz.