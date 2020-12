Vera Fischer compartilha traje de faxina e faz sucesso com boa forma; confira a foto

Vera Fischer, 69, impressionou os seguidores nesta quarta-feira (23). A atriz veterana usou as redes sociais para compartilhar um momento íntimo. Ela posou em frente ao espelho com o traje que usa para fazer faxina em sua casa.

Com um top e um shorts curto, a atriz registrou o momento e acabou fazendo sucesso entre os internautas e até mesmo famosos, que elogiaram o bom humor e a boa forma física da artista. Na legenda da publicação, Fischer escreveu: "Hoje é dia de faxina pessoal. Vamos receber o Natal de casa arrumada e espírito limpo! Beijos a todos."

Legenda: Seguidores elogiaram o bom humor e a boa forma física da artista Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e cantora Cleo não se conteve e deixou um comentário na publicação da colega de trabalho: "Gata", escreveu ela. A jornalista Marília Gabriela e a atriz Cláudia Ohana também comentaram uma série de emojis de coração e carinhas apaixonadas para Fischer.

"Zero defeitos, linda como sempre", elogiou um fã da atriz. Já outro, fez questão de exaltar a boa forma física dela, que no mês passado, dia 27, completou 69 anos de idade. "Está com um corpo de menina. Essa mulher não envelhece. Qual é o segredo?", escreveu.