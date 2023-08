Velório de Léa Garcia acontecerá no Theatro Municipal do Rio

O velório da atriz Léa Garcia, falecida no início desta semana, será aberto ao público no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Por enquanto, a família ainda espera o translado do corpo da artista, que deve ser até esta sexta-feira (18).

A cerimônia de despedida ocorrerá no Theatro Municipal, no Centro, das 10h às 13h. O velório será a última chance de colegas e admiradores do trabalho de Léa se despedirem da artista.

FALECIMENTO

Grande homenageada do Festival de Cinema de Gramado, a atriz estava hospedada na cidade para participar da premiação quando sofreu um infarto agudo do miocárdio, de acordo com o Hospital Arcanjo São Miguel.

Na companhia do filho, Marcelo Garcia, Léa havia chegado nas terras gaúchas no sábado (12), e já havia sido vista circulando pelo evento normalmente, chegando a comparecer em diversas sessões no Palácio dos Festivais.

No ano passado, a atriz de 90 anos havia completado 70 de carreira atuando na peça “A Vida Não é Justa”, ao lado de nomes como Tonico Pereira e Emiliano Queiroz.