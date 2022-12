Velório da escritora Nélida Piñon será realizado nesta quinta-feira (29) na ABL

O corpo da escritora brasileira Nélida Piñon será velado nesta próxima quinta-feira (29) na Academia Brasileira de Letras (ABL), no Rio de Janeiro. As últimas homenagens ocorrerão no salão Petit Trianon, no Centro da capital, a partir das 10h.

Já o enterro está marcado para 15h, no cemitério São João Batista, no bairro Botafogo, na zona sul do Rio. As informações são do O Globo.

A escritora carioca morreu no dia 17 de dezembro aos 85 anos, em Lisboa, Portugal. Nélida teve um problema na vesícula e acabou descobrindo que seus vasos biliares estavam entupidos.

Ela teve de passar por uma cirurgia e chegou a se recuperar bem nos primeiros dias após o procedimento, mas de acordo com amigos, ela sofreu complicações ainda no hospital e veio a óbito.

Primeira mulher a presidir a ABL

Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras (ABL) em 100 anos e ocupava a Cadeira 30 da entidade.

Nascida no Rio de Janeiro em 1937 e formada em Jornalismo, Nélida Piñon passou pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Foi a primeira mulher do mundo a presidir uma academia de letras, teve mais de 20 livros publicados e ainda viveu com obras traduzidas em mais de 30 países.

Para além disso, venceu dezenas de prêmios, nacionais e internacionais, e chegou a ser correspondente no Brasil da revista "Mundo Nuevo", de Paris.