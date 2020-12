Veja os destinos escolhidos pelos famosos para o Réveillon 2021

Nessa reta final de 2020 muita gente optou por descumprir o isolamento social e viajar para festejar o Réveillon –mesmo com o número crescente de casos de Covid-19. Com os famosos não é diferente, diversos estão espalhados pelo Brasil com maior ou menor cuidado com os protocolos sanitários que deveriam ser seguidos por todos.

Bruna Marquezine, por exemplo, alugou uma ilha particular e foi para lá se isolar com Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, o trio de finalistas do BBB 20, e mais um casal de amigos. A propriedade fica na região de Angra dos Reis, que também foi a escolhida por Roberto Justus para passar a virada com a mulher, Ana Paula Siebert, e a filha Vicky.

Também no litoral fluminense está Viviane Araujo. A atriz está com o namorado, Guilherme Militão, em Arraial do Cabo. Não muito longe dali, em Mangaratiba, está rolando a festa de cinco dias em local próximo à mansão de Neymar. Porém, o craque desistiu de ficar por lá e disse que vai ficar apenas com amigos e familiares próximos em Itapema, no litoral catarinense.

Porém, a maior concentração de famosos por metro quadrado deve acontecer em Fernando de Noronha. Por lá, já estão, entre outros, o blogueiro Hugo Gloss, os influenciadores João Guilherme e Jade Picon, o ator Paulo Vilhena e a youtuber Rayza Nicácio.

Quem também escolheu o litoral nordestino para a passagem de ano foi Luan Santana. O cantor está em Trancoso, na Bahia, com os amigos. A localidade, aliás, ficou no olho do furacão após uma festa clandestina com 700 convidados ser realizada na casa de Elba Ramalho. A cantora, no entanto, disse que o imóvel estava alugado e ela não tinha conhecimento do evento.

A Bahia foi também o destino escolhido pelas atrizes Alice Wegmann e Fernanda Paes Leme, que estão em Salvador. Enquanto isso, Mariana Ximenes está em Alagoas, bem como o ator e modelo Paulo Dalagnoli, que está em São Miguel dos Milagres.

Já as ex-BBBs Aline Gotschalg, Paula Amorim e Isabella Cecchi estão curtindo os últimos dias de 2020 em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O estado também foi escolhido pela ex-panicat Juju Salimeni, que está na capital, Natal.

Alguns se aventuraram a viajar para o exterior, como é o caso de Dani Calabresa. Após um ano conturbado, em que o nome dela apareceu como vítima de assédio sexual de Marcius Melhem, ela se refugiou em Aruba para fechar o ano. O mesmo destino foi escolhido por Livia Andrade.

Uma das poucas que não devem pular ondinhas no mar é Anitta. A cantora está em Nova York, que tem um clima bem frio nesta época do ano. Ela vai se apresentar no Réveillon da cidade.

