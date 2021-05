Veja 8 artistas brasileiros que estão há anos sem lançar álbuns inéditos

Longe dos palcos por conta da pandemia, a cantora paraense Gaby Amarantos se concentra na gravação de seu segundo álbum de estúdio, que promete lançar no segundo semestre. A promessa, aliás, vem sendo feita desde 2013, mas parece esbarrar no perfeccionismo da artista.

Entre promessas não cumpridas e o silêncio sobre o lançamento de novos trabalhos, artistas consagrados aumentam o tempo de angústia dos fãs, que esperam há anos, e até décadas, por álbuns inéditos de estúdio. Enquanto esse momento não chega, a estratégia da maioria passa por releituras de antigos sucessos, versões de outros artistas e, na maior parte das vezes, discos ao vivo.

Conheça os reis e rainhas do hiato no Brasil.

Gaby Amarantos

Legenda: Gaby Amarantos adia lançamento de segundo disco ano após ano desde 2013 Foto: Reprodução/Instagram

9 anos. A cantora paraense estourou nas paradas musicais depois do lançamento do seu álbum de estreia "Treme" (2012). O seu maior sucesso "Cheias de Charme", canção que chegou a ser trilha sonora de novela homônima na época, fazia parte das composições do disco. Desde então, a artista vem prometendo a produção de seu segundo disco, adiando a data de lançamento ano após ano.

Em 2013, por exemplo, Gaby anunciou que o seu novo trabalho estava em fase de seleção. Já em 2015, a artista adiantou até a temática do álbum: homofobia. Com o retorno da novela Cheias de Charme para o "Vale a Pena Ver de Novo", em 2016, a cantora disse que iria aproveitar o momento para lançar o seu segundo álbum, desta vez com foco no tema "amor".

Em 2019, Gaby Amarantos contou que o tema de seu segundo álbum seria sobre sexualidade feminina. No ano passado, Gaby anunciou um novo álbum em parceria com o músico Jaloo. Recentemente, a artista declarou que aproveitou a pausa na agenda de shows, imposta pela pandemia, para preparar novo disco, que tem data de lançamento prevista para o segundo semestre de 2021.

Roberto Carlos

Legenda: O último lançamento do cantor é de setembro de 2018, com o álbum "Amor sin límite" Foto: Reprodução/Instagram

16 anos. O Rei não lança um álbum de músicas inéditas gravadas em estúdio desde 2005 . Mas, de lá para cá, Robertão fez a alegria dos fãs disponibilizando discos ao vivo, como "Elas cantam Roberto Carlos" (2009), "Robertos Carlos em Jerusalém" (2012) e "Roberto Carlos & Caetano Veloso E a música de Tom Jobim" (2008).

Além dos álbuns ao vivo, o artista também lançou quatro EPs. Seu último lançamento data de setembro de 2018. "Amor sin límite" reúne regravações de seus sucessos em espanhol, além de músicas inéditas. A composição-título é a versão em espanhol da canção-título do disco “Amor sem limite'' (2000).

Marisa Monte

Legenda: O último álbum de estúdio da cantora é de 2011: "O que você quer saber de verdade" Foto: Reprodução/Instagram

10 anos. O último álbum de estúdio da cantora é de 2011, "O que você quer saber de verdade". Desde então, a cantora disponibilizou novos discos reunindo músicas já conhecidas pelo público, como o ao vivo, "Verdade, Uma Ilusão" (2014).

Já em 2016, Marisa lançou o disco "Coleção", uma seleção de 13 músicas produzidas durante os mais de 30 anos de carreira da artista. No ano seguinte, em 2017, a cantora também gravou o segundo álbum do projeto Tribalistas, com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Já no ano passado, a cantora lançou "Cinephonia", seu mais novo trabalho que traz trilhas sonoras dos registros audiovisuais da cantora, lançados anteriormente, mas que até então não estavam disponíveis nas plataformas de streaming.

Caetano Veloso

Legenda: Caetano Veloso prepara novo álbum Foto: Reprodução/Instagram

9 anos. Após nove anos de hiato, Caetano Veloso está produzindo um novo álbum. Ainda sem título, o trabalho está em fase de finalização. O músico havia anunciado em fevereiro do ano passado, em suas redes sociais, que havia voltado a compor após uma “onda incontrolável”. O último disco de inéditas do baiano foi “Abraçaço”, de 2012. De lá para cá, projetos ao vivo - solo e em parceria - foram editados por Caetano.

Ednardo

Legenda: Antes da pandemia, o cearense já havia entrado em estúdio para gravar o EP, com nome provisório de “Hum ano” Foto: Alex Costa

21 anos. O último álbum de inéditas lançado pelo cantor e compositor cearense foi "Única Pessoa" (2000). Dois anos depois, ele se juntou a Belchior e Amelinha para o disco de releituras "Pessoal do Ceará". Em 2018, Ednardo anunciou estar gravando um álbum de estúdio com canções inéditas, com previsão de lançamento para 2019. Antes da pandemia, o cearense já havia entrado em estúdio para gravar um EP, com nome provisório de “Hum ano”. Sem data para ser lançado, o trabalho contará com duas músicas inéditas do artista, uma prévia de outras canções que também estão sendo desenvolvidas para um trabalho posterior.

Nação Zumbi

Legenda: Em 2017, a banda Nação Zumbi lançou o álbum "Radiola NZ", no qual interpretam obras de outros cantores e compositores Foto: Reprodução/Instagram

7 anos. O último álbum autoral da banda pernambucana foi "Nação Zumbi", em 2014. O grupo chegou a lançar o EP "Radio Sessions", em 2015., e o álbum "Radiola NZ", em 2017, no qual eles interpretam obras de outros cantores e compositores, como Secos & Molhados e Jorge Ben Jor.

Jorge Ben Jor

Legenda: O último álbum de estúdio do cantor data de 2007: "Coisa de Jorge" Foto: Reprodução

14 anos. E o próprio Jorge Ben Jor é outro que anda há tempos sem novidades. Lançou seu último álbum de estúdio em 2007, com o título “Coisa de Jorge”. No meio musical, tem se dito que o cantor e compositor carioca estaria trabalhando em um novo álbum (ou mesmo dois!), com canções inéditas que começaram a ser gravadas em 2014. As informações foram dadas por pessoas ligadas ao projeto à revista Veja Rio.

Rodrigo Amarante

Legenda: Rodrigou Amarante anunciou que o seu próximo álbum, "Drama", chega ao mercado fonográfico no segundo semestre de 2021 Foto: Reprodução/Instagram

8 anos. Ex-Los Hermanos, Rodrigo Amarante lançou seu primeiro e até agora único álbum de estúdio há 8 anos: "Cavalo" (2013). Recentemente, o músico anunciou que o seu segundo disco solo se chamará "Drama". O trabalho deve chegar ao mercado em julho, trazendo 11 músicas. O novo álbum vinha sendo trabalhado desde 2017 e começou a ganhar forma no fim de 2018, em Los Angeles (EUA).