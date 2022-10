Vannick Belchior canta músicas do pai com Silvero Pereira no Altas Horas

A cearense Vannick Belchior, filha do cantor Belchior, foi uma das convidadas do programa Altas Horas, da Rede Globo, na noite de sábado (22). Ao lado de Silvero Pereira, a artista performou a canção ‘Como Nossos Pais’, em homenagem ao aniversário do pai, que completaria 76 anos na próxima quarta (26), caso estivesse vivo.

No programa, Vannick citou o convívio com o pai ainda pequena e as influências dele para o desenvolvimento dela como cantora. “Eu convivi com ele mais na infância e tenho muitas memórias dessa época. Eu pude ver como meu pai era no palco e isso me fortalece bastante para seguir esse caminho”, comentou em conversa com Serginho Groisman.

Veja parte da apresentação:

Prestes a lançar novo projeto audiovisual, o ‘Das coisas que aprendi nos discos’, Vannick dividiu o palco com outro cearense, o ator e cantor Silvero Pereira. Ele, inclusive, revelou que os dois se conheceram no programa, apesar de estarem constantemente no mesmo estado.

“Moramos em Fortaleza, mas estamos nos conhecendo aqui e mais uma vez o Altas Horas apadrinhando um momento tão especial”, ressaltou Silvero. No fim, Vannick agradeceu a oportunidade como artista iniciante e subiu ao palco para prestar a homenagem ao pai.