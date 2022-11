Último show de Milton Nascimento será transmitido pelo Globoplay neste domingo (13)

Após 60 anos de carreira, o cantor Milton Nascimento, 80 anos, encerra sua turnê de despedida, chamada "A Última Sessão de Música", neste domingo (13), em Belo Horizonte. O show será realizado no Mineirão com um público de 55 mil pessoas e contará com uma transmissão ao vivo por meio da Globoplay.

O acordo entre o músico e a plataforma de streaming foi confirmado nesta quinta-feira (10). A transmissão terá início às 18h30 e será aberta a não assinantes.

O início da turnê pelo Rio de Janeiro e o fechamento em terra mineira não foram atoa, como brinca no vídeo de divulgação de "A Última Sessão de Música".

Milton Nascimento Cantor e compositor "Me considero o mais mineiro de todos os cariocas, digo isso por que foi em Minas que tive o maior encontro da minha vida: o encontro com a música. Diante das montanhas de Minas, compus minhas primeiras canções."

Turnê de despedida

A turnê levou Milton para palcos brasileiros e internacionais entre junho e novembro.

Milton Nascimento Cantor e compositor "Este ano, completo 80 anos. E é aos amigos e fãs que dedico essa turnê, que marcará a minha despedida dos palcos."

Em solo nacional, a pré-estreia teve início na cidade natal, Rio de Janeiro, especificamente na Cidades das Artes, Barra, em 11 de junho. A sessão foi especial, restrita a amigos, artistas e aqueles que adquiriram o NFT Ticket Pass. Em seguida, seguiu viagem para se despedir da Europa — passando por Itália, Reino Unido e Portugal.

O retorno ao território brasileiro aconteceu em agosto. Mas o público dos Estados Unidos também pôde conferir os shows do astro, entre setembro e outubro.

Por fim, Milton encerra a turnê com uma apresentação em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 13 de novembro.