Última turnê de Milton Nascimento abre venda de ingressos; veja como comprar

Após 60 anos de carreira, o cantor Milton Nascimento realiza a última turnê da vida musical. Os ingressos estão a venda a partir desta quarta-feira (18), através do site oficial do evento. Com 17 shows previstos, "A Última Sessão de Música" leva o artista para palcos brasileiros e internacionais entre junho e novembro.

Milton Nascimento Cantor e compositor "Este ano, completo 80 anos. E é aos amigos e fãs que dedico essa turnê, que marcará a minha despedida dos palcos."

Em solo nacional, o músico inicia as apresentações com a pré-estreia na cidade natal, Rio de Janeiro, especificamente na Cidades das Artes, Barra, em 11 de junho. A sessão é especial, restrita a amigos, artistas e aqueles que adquiriram o NFT Ticket Pass, que estão esgotados. Em seguida, segue em viagem para se despedir da Europa — passando por Itália, Reino Unido e Portugal.

Retorna ao território brasileiro direto para os palcos fluminense, onde deve performar nos dias 6 e 7 de agosto. Depois, é a vez de São Paulo receber o adeus, em 26 e 27 do mesmo mês.

O público dos Estados Unidos também poderá conferir os shows do astro, entre setembro e outubro. Por fim, Milton encerra a turnê com uma apresentação em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 13 de novembro. O início pelo Rio e o fechamento em terra mineira não são atoa, como brinca no vídeo de divulgação de "A Última Sessão de Música".

Milton Nascimento Cantor e compositor "Me considero o mais mineiro de todos os cariocas, digo isso por que foi em Minas que tive o maior encontro da minha vida: o encontro com a música. Diante das montanhas de Minas, compus minhas primeiras canções."

Como comprar ingresso para a turnê de Milton Nascimento

Os interessados em apreciar a turnê devem acessar o site oficial da "A Última Sessão de Música";

Em seguida, basta escolher para que data e qual local deseja adquirir a entrada;

Depois, selecione a opção "ingresso";

Ao clicar, o usuário será redirecionado para o endereço eletrônico da plataforma de venda de ingressos, onde poderá adquirir o passe para o show desejado.

O próximo passo é se cadastrar no site, caso já não seja cadastrado e realizar a compra.

Apesar de as vendas terem sido lançadas nesta quarta-feira, algumas plataformas para a compra das entradas já registram filas de espera com milhares de pessoas.

Novidades e itens colecionáveis

Nesta despedida dos palcos, o artista anuncia uma série de experiências únicas ao grupo de fãs que adquiriram o NFT Ticket Pass — espécie de passe para destravar experiências durante a turnê —, que se torna um item colecionável após o uso do benefício.

Foram colocados à venda somente 400 exemplares do produto, desde domingo (15), e já estão esgotados. Cada um deles dá direito a resgatar dois passes para a pré-estreia, além de coquetel com a imprensa e convidados especiais, pôster autografado e numerado da turnê.

Diversos outros benefícios como Meet & Greet, produtos exclusivos e até escolha de músicas para os shows estão previstos para serem lançados no segundo semestre.

A turnê tem a direção geral de Augusto K. Nascimento. O projeto de cenário é assinado pelos artistas OSGEMEOS, e os figurinos usados por Milton são do estilista Ronaldo Fraga. A direção musical é do maestro Wilson Lopes.

O que é NFT?

A sigla, em inglês, quer dizer tokens não-fungíveis. Normalmente, as moedas virtuais são fungíveis, ou seja, podem ser trocadas entre si, como dólares ou barras de ouro, desde que tenham o mesmo valor. O NFT funciona de maneira diferente. Cada token é único, com uma assinatura digital que garante a autoria e assegura que não existe nenhum outro igual no mundo.

