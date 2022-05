'Triangle of Sadness' vence a Palma de Ouro em Cannes; é o segundo prêmio do sueco Ruben Ostlund

O diretor sueco Ruben Ostlund, de 48 anos, venceu sua segunda Palma de Ouro no Festival de Cannes, neste sábado (28), pelo filme "Triangle of Sadness" ("Triângulo da Tristeza"), uma comédia satírica sobre o mundo atual e as classes mais privilegiadas.

Ele já havia recebido o prêmio máximo em 2017, com "The Square: A Arte da Discórdia", outra sátira à arte contemporânea.

Desta vez, o cineasta volta a apresentar um olhar importante sobre as diferenças entre ricos e pobres. "Triangle of Sadness" narra as aventuras de vários passageiros de um cruzeiro de luxo que naufragaram em uma ilha deserta.

O sueco se junta ao seleto grupo de diretores que venceram duas Palmas de Ouro, como os belgas irmãos Dardenne (por "Rosetta" e A Criança") e o britânico Ken Loach (por "Ventos da Liberdade" e "Eu, Daniel Blake").

"Todo o júri ficou extremamente chocado com este filme", disse o ator francês Vincent Lindon, presidente do júri.

Outros vencedores

O Grand Prix, a segunda maior premiação do festival, foi para o filme "Close", do diretor belga Lukas Dhont, sobre uma amizade rompida entre dois adolescentes; e para "Stars at noon", da francesa Claire Denis, um thriller romântico ambientado na Nicarágua.

Outro filme belga, realizado pelo casal Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, "The Eight Mountains", recebeu o Prêmio do Júri, juntamente com o polonês Jerzy Skolimowski e seu surpreendente "Eo", estrelado por um burro.

Os prêmios de atuação foram para a iraniana Zar Amir Ebrahimi, por seu papel de uma jornalista tenaz em "Holy spider"; e para o sul-coreano Song Kang-ho, protagonista de "Parasita", pelo novo "Broker", do japonês Hirokazu Kore-Eda.

