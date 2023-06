Tradição de misturar nome do pai e da mãe inspira espetáculo com som e brincadeiras

Existe entre os brasileiros uma forma peculiar de registrar os filhos. Trata-se de uma certa alquimia linguística, comum pelos cartórios, na qual os pais misturam os nomes para batizar o pimpolho. Para alguns pode soar exótico, mas há quem defenda como algo original e exclusivo.

As combinações diferentes, homenagens ou escolhas exemplificam a criatividade de pais na escolha de como o filho será chamado. Esse é o caso do artista multidisciplinar Orlângelo, chamado assim por ideia do pai, Orlando, e da mãe, Angelita.

O compositor, dramaturgo e ator trouxe esta vivência pessoal para o espetáculo “Valise a estória do meu nome”, que acontece em Fortaleza nesta sexta-feira (16) e sábado (17), respectivamente às 20h e 19h na Casa Absurda e Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB).

Concebido e interpretado por Orlângelo, os shows têm entrada franca e repertório com canções lançadas desde 2020. Já no clima da apresentação ele detalha: “Era para ser Orlângela, pois achavam que seria mulher, mas daí eu nasci, então tiraram o ‘a’ e colocaram o ‘o’”, se diverte o idealizador.

Noite de som e nomes curiosos

“Valise: a estória do meu nome” é um misto de performance, humor e música. No show, Orlângelo será acompanhado por Ema Barros (baixo), Yago Fernando (sanfona/sint), Carol Maia (bateria) e Caio Castelo (guitarra). Serão 12 músicas, encerrando com o single “Sabor de brincadeira”, a ser lançado nesta semana nas plataformas digitais.

Mais velho de três irmãos, o artista reconhece a originalidade dos pais e como a escolha interferiu em sua personalidade criativa e artística. Contudo, por muitos anos, principalmente na infância, o nome era motivo de brincadeiras.

Orlângelo Músico, compositor, dramaturgo e ator Muitos não conseguem falar corretamente, sempre inventam algo diferente, às vezes um nome até pior. Mas é isso, estamos vivos e tirando êxito disso”

Esse é o mote de “Valise a estória do meu nome”. Nessa investigação ontológica sobre a origem do seu nome, Orlângelo acaba descobrindo muitos aspectos da vida comum do cearense, levando o público a vivenciar alteridades, identidades e diferenças do povo latino-americano, brasileiro, nordestino e itapipoquense.

Poesia e ritmos

A sonoridade é o resultado da mistura de timbres inusitados, trazendo para a cena instrumentos não temperados como marimbau, flauta nasal e yerba matófono, aliado à tecnologia de loops e pedais de efeitos, numa sinergia cheia de nuances, texturas renovadas, inventivas e imagéticas.

As letras de humor ácido, poesia concreta e romantismo passeiam por ritmos como fado, baião, reggaeton, cumbia, torém, balada e piseiro.

Orlângelo nasceu em 1975, na cidade do Crato.Tem se destacado como intérprete de suas criações cenomusicais e desde 1992, quando estreou como performer, vem desfrutando experiências estéticas que dialogam com as linguagens da música, do circo e das artes de rua.

Legenda: Orlângelo é gestor cultural na Casa de Teatro Dona Zefinha, na cidade de Itapipoca, onde fundou o grupo Dona Zefinha com seus irmãos Foto: Lucas Soares

Sua poética trata dos sentimentos humanos, com personagens anti-heroicos, crônicas do cotidiano, romantismo e crítica social. Recebeu prêmios como dramaturgo, ator e compositor e já fez turnê na Europa, Ásia, África e América Latina.

Atualmente é gestor cultural na Casa de Teatro Dona Zefinha, na cidade de Itapipoca, onde fundou o grupo Dona Zefinha com seus irmãos desde os anos 1990.

Os shows no CCBNB Fortaleza e Caa Absurda se somam a outros espetáculos que Orlângelo vem realizando como parte de uma turnê que acontece com apoio cultural da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, através do XII Edital de Incentivo às Artes – Música.

A parceria envolve Casa de Teatro Dona Zefinha, IFCE Campus Itapipoca, 4 Portas, Casa Absurda, Centro Cultural Agustinho, Centro Cultural Bom Jardim e Ecoa.