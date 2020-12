Tony Bellotto está isolado em casa após diagnóstico positivo para Covid-19

O músico e escritor Tony Bellotto é mais um famoso a receber o diagnóstico de Covid-19. O integrante dos Titãs e marido de Malu Mader está isolado em casa. De acordo com a assessoria de imprensa da banda, ele está bem e, de momento, assintomático.

O número de novos casos de coronavírus, assim como em vários estados do país, tem aumentado entre os famosos. Além da morte do ator Eduardo Galvão, aos 58 anos, há pelo menos outros seis nomes conhecidos do grande público que estão com a doença em diferentes estágios.

Nesta terça-feira (8), a Folha de S. Paulo informou que o ator Marco Ricca está internado há quase uma semana na UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Ele está sedado e intubado. O ator contraiu a Covid-19 há mais de 15 dias e, segundo amigos, vem apresentando melhora.

Já a atriz Nicette Bruno teve que passar por sessões de hemodiálise devido à piora da função renal, segundo boletim médico da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. A artista recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e está internada no hospital desde o último dia 29.

Legenda: Atriz cumpre quarentena Foto: Reprodução/Instagram

O DJ Alok só nesta terça-feira (8) recebeu o primeiro diagnóstico negativo para a doença. Até agora, ele não havia conhecido a filha Raika, que nasceu no último dia 2, apenas um dia depois de ele anunciar que contraiu o vírus. A mulher dele, Romana Novais, também contraiu a doença e acabou entrando em trabalho de parto antes do tempo -ela estava no oitavo mês da gestação.

Por sua vez, o cantor Genival Lacerda segue internado na UTI de um hospital do Recife. Segundo João Lacerda, filho do artista, o estado de saúde do pai é grave, e ele respira com a ajuda de aparelhos.

Outro que anunciou estar com a doença foi o cantor Leonardo Nesta terça-feira (8), ele usou suas redes sociais para informar que ele, a mulher e a sogra receberam diagnóstico de Covid-19.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?