Tom Cruise namora Hayley Atwell, parceira de cena em 'Missão: Impossível 7', diz jornal

O ator Tom Cruise, 58, está namorando a atriz e modelo inglesa Hayley Atwell, 38, sua colega de elenco do filme "Missão: Impossível 7". A informação é do jornal The Sun. As gravações têm ocorrido em Roma, Veneza, Reino Unido e Noruega.

Hayley está separada e Tom não se envolvia com alguma famosa desde Katie Holmes em 2012.

Segundo uma fonte ao The Sun, o casal se deu bem desde o primeiro dia de gravações e não teria mais se desgrudado. O lockdown e as dificuldades que surgiram com a pandemia fizeram com que eles se aproximassem ainda mais. "Eles têm se encontrado tarde da noite, e ela foi ao apartamento dele em Londres. Eles se dão muito bem e os dois parecem muito felizes", disse.

Mas o clima de romance para por aí. As filmagens do filme estão imersas em polêmicas. O ator Tom Cruise não agradou os funcionários da equipe responsável por gravar o quinto filme da franquia "Missão: Impossível". Cinco membros da produção pediram demissão após o astro de Hollywood gritar nos bastidores.

O áudio do momento foi vazado pelo mesmo jornal britânico na terça-feira (15). Na gravação, Cruise xinga e grita com os profissionais, que aparentemente estavam violando os protocolos de segurança contra a Covid-19. Além de atuar, o artista é produtor do filme.

Segundo uma fonte do tabloide internacional, a primeira "explosão" do ator foi grande, mas as coisas não se acalmaram desde então. "A tensão vem crescendo há meses e essa foi a gota d'água. Desde que se tornou público, os funcionários ficaram com mais raiva", completa.