Teresa Cristina retoma trabalho com grupo Semente e celebra samba feito por mulheres em Fortaleza

Cantora, compositora e sambista carioca, Teresa Cristina é toda emoção ao visualizar a própria trajetória. Em recente passagem por Fortaleza – durante a Expofavela e a inauguração da nova sede da Central Única das Favelas (Cufa), no Poço da Draga – a artista dividiu impressões com o Verso sobre os novos passos profissionais. O maior destaque fica por conta da retomada do trabalho com o grupo Semente.

"A existência dele é primordial pro início da minha carreira. Foi um grupo escolhido aleatoriamente, fui selecionando pessoas que gostassem da obra do Candeia", recorda, mencionando o sambista considerado a expressão autêntica da cultura negra no Brasil.

Veja também

"Falo aleatório, mas foi uma coisa muito bem pensada, até porque o grupo combinou comigo e a gente teve um trabalho muito bonito na Lapa no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Logo, a minha existência artística deve muito ao grupo Semente".

Juntos, Teresa e o grupo lideraram um movimento fundamental para o Rio de Janeiro, uma geração que trouxe um novo olhar para o samba e o choro, e que agora se reencontram para celebrar os 25 anos de carreira de estrada. A apresentação aconteceu no Circo Voador (RJ), no último dia 11 de novembro. Na Capital do Ceará, Cristina festejou a presença das mulheres no samba.

Legenda: "Acho que a roda de samba é um lugar que a mulher precisa reocupar, já que esse gênero musical nasceu das mãos de uma mulher", defende a artista Foto: Divulgação

"Tem muitas bandas dessa natureza aqui. Acho importante participar de eventos como a Expofavela porque a gente acaba se misturando a outros gestores culturais, outras realidades culturais e, mais uma vez, podemos mostrar nosso trabalho, que é o que precisamos sempre".

Outros voos

Essa atenção ao ofício praticado por mulheres feito ela, engajadas na causa do samba, pauta os caminhos de Teresa faz tempo. Ao contornar o país realizando shows, ela percebeu a resistência de mulheres ao ocupar rodas de samba de forma ativa - tocando do cavaquinho ao violão, passando pelo pandeiro, o surdo e o sopro".

"De uns cinco anos pra cá, me deu essa vontade de fazer uma banda de mulheres. Acho que a roda de samba é um lugar que a mulher precisa reocupar, já que esse gênero musical nasceu das mãos de uma mulher. Felizmente, percebo que tem mudado bastante. No Rio, a cena está muito bonita, e eu tenho visto em outros Estados também".

Ela cita o Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba, um evento nacional e internacional que acontece em 43 cidades do Brasil e do mundo, sempre homenageando uma sambista. Neste ano, a homenageada será a própria Teresa, motivo de honra.

Legenda: Sambista carioca deve lançar, em 2024, um projeto no qual canta as composições de Zeca Pagodinho Foto: Marcos Hermes/Divulgação

"Ainda assim, falando do que ainda falta para que essa cena ganhe mais luz, vejo que as mulheres precisam de hora de voo. Precisam tocar, ser contratadas, fazer show. Ser vistas, sabe? É isso que precisa".

Além de "Teresinha" e "Pagode, Preta" – projetos com os quais está contornando o país no momento, o primeiro dedicado à Maria Bethânia e o segundo relembrando hits do pagode dos anos 1980 e 1990 – Cristina tem o projeto de um álbum autoral para ser lançado. Além disso, no próximo ano, ela deseja fazer um show cantando as composições de Zeca Pagodinho.

"O Brasil está tentando voltar a uma realidade que já existiu de política cultural. Estamos no meio desse caminho, e o mais importante é o diálogo e a abertura da cultura às pessoas. As pessoas precisam visitar lugares de atividade cultural, principalmente eventos gratuitos".