Temporada de shows em Fortaleza retorna com a liberação de público; veja programação

Com o novo decreto que liberou eventos sem limite de público no Ceará, a agenda de shows musicais foi retomada. Com novas datas entre março e abril, apresentações como a do cantor e compositor Raimundo Fagner, Ana Canãs, Oswaldo Montenegro reacende o encontro do público com a música.

A volta da temporada musical abre com o espetáculo “Rio-Dançar o Mundo”, da cantora e compositora cearense Luana Florentino. Atriz e educadora popular, a artista de Mombaça mergulho da cultura tradicional nordestina, ressaltando o protagonismo da mulher no forró. A apresentação é gratuita começa às 19h30, no Teatro Dragão do Mar.

Selecionamos artistas e eventos já confirmados. As opções passam por bloquinhos, noites embaladas com MPB, rock, jazz e homenagens a astros da música. Agora é reservar um tempo, preparar a máscara e com as vacinas em dia curtir a cultura.

Março

Ana Cañas canta Belchior

Foto: José de Holanda

A cantora e compositora Ana Cañas apresenta seu novo show “Ana Cañas Canta Belchior". O projeto, pensado durante a pandemia de Covid-19, começou uma como uma live única e transformou-se em um álbum e turnê integralmente dedicada ao compositor e poeta cearense.

Dia 12 (Sábado). 21 horas. Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Praia do Futuro). Ingresso aqui.

Férias na PI

Após dois anos sem ser realizado, devido à pandemia de Covid-19, o Festival Férias na PI retorna ao circuito cultural de Fortaleza. A edição especial é gratuita e conta com Palco Jazz & Blues e Palco Orgulho de Ser Cearense. Entre os dias 12 e 13, o Teatro São José será palco das apresentações de Rayane Fortes, Banda Jazz e Blues, Marcos Lessa, Manassés de Sousa,

Jefferson Gonçalves, Pedro Friedrich e o baixista Cláudio Oliveira. No dia 26, o espigão do Náutico Clube recebe show do pianista Paulo Rodrigo e Lançamento do clipe “Fortaleza”.

Dias 12 e 13. A partir das 17h. Palco Jazz & Blues: Teatro São José (Rua Rufino de Alencar, 299-327, Centro).

Festival Ponto.CE

Legenda: Convidada desta edição, Lorena Nunes atraiu atenção de público e crítica com o disco de estreia "Ouvi Dizer que Lá Faz Sol" Foto: Luiz Alves

A 14ª edição do Festival Ponto.CE traz programação presencial e online. Entre os dias 10 e 12 de março, o Cineteatro São Luiz recebe Lorena Nunes, Mateus Fazeno Rock, Viollen, Corja!Cômodo Marfim (Juazeiro do Norte) e Rafa Martins. Até 20 de março, o YouTube do evento apresenta shows das bandas Síncope, Quando o Oceano nos Engoliu, Capitão John, Ouse e nomes do interior cearense como Os Bardos (Ibiapaba), D´Inci (Horizonte), Thomaz Andrey (Sobral) e Legenda Lateral (Meruoca).

Dia 10,11 e 12. 19 horas. Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada gratuita com doação de itens de higiene que serão revertidos à Comunidade Sangue Nosso. Ingresso aqui.

Bloquinho Goxtoso

Legenda: Duda Beat e Silva são atrações do Bloquinho Goxtoso

O "Bloquinho Goxtoso" chega à terceira edição e duas datas compõem a programação. A abertura do dia 8 recebe o cantor Silva. O músico traz no repertório uma seleção de clássicos do axé de Araketu, Daniela Mercury, Banda Eva, dentre outros hits. Já no dia 15 será vez de Duda Beat. A pernambucana retorna a Fortaleza com o elogiado disco "Te Amo Lá Fora". Os destaques do trabalho são “Meu Pisêro” e “Nem Um Pouquinho”.

Dias 18 e 19. 21 horas. Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Praia do Futuro). Ingressos aqui.

Festival Conchavo

Em sua primeira edição, o Festival Conchavo reúne artistas emergentes da cena autoral do Ceará. No palco, o som da Banda Paper Cigarettes (Indie Rock e Surf Music), Mateus Fazeno Rock (Rap, Hip-Hop) e os DJs Nego Célio (Tertúlia) e Lucas BMR (Bateu).

Dia 17 (Quinta-feira). 19 horas. Órbita Blue (Av. Clóvis Arrais Maia, 3879 - Vicente Pinzon). Ingressos aqui.

Plutão Já Foi Planeta

Uma noite de muito rock com a turma da Plutão Já Foi Planeta (vice campeã do Superstar da Rede Globo, Rock in Rio, Lollapalooza). O grupo volta a Fortaleza e terá companhia dos shows de Hotelo e Senhores da Casa Azul. Abertura de Ítalo Azevedo.

Dia 18 (Sexta-feira). 20 horas. Bar Esconderijo (Avenida João Pessoa, 4558, Damas). Ingressos aqui.

Getúlio Abelha

Foto: Divulgação

Após dois anos sem se apresentar ao vivo em Fortaleza, Getúlio Abelha canta o disco "Marmota" no heatro José de Alencar. O show inclui todas as músicas do álbum e mais forrós clássicos que todo mundo ama ouvir nas interpretações de Getúlio.

Dia 19 (Sábado). 19h30. Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro). Ingressos aqui.

Pink Floyd Experience In Concert

Um concerto em homenagem aos grandes nomes do rock progressivo. O show Pink Floyd Experience In Concert é uma imersão musical e visual na história da banda inglesa. Além de efeitos visuais, projeções em Mapping 3D e um palco temático, o show conta com orquestra ao vivo regida por maestro. No palco, sucessos como “Mother", “Wish You Were Here", “Time", “Another Brick in te Wall", dentre outros.

Dia 19 (Sábado). 21 horas. Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui.

The Fevers

Um dos grandes nomes da Jovem Guarda volta a Fortaleza em única apresentação. The Fevers entrega o repertório de clássicos como "Vem Me Ajudar", "Mar de Rosas" e "Nathalie". A banda celebra 55 anos de história no cenário nacional.

Dia 26 (Sábado). 22 horas. CRESSE (Avenida Borges de Melo, 1881, Parreão). Ingressos aqui.

Ratos de Porão e Garotos Podres

Legenda: Ratos de Porão celebrando 40 anos de estrada Foto: Wander William

Um dos maiores nomes do punk mundial, o Ratos de Porão volta a Fortaleza com a turnê comemorativa de 40 anos do grupo. A noite ainda terá show dos Garotos Podres, outro grande ícone da cena brasileira. A banda Warbiff fará abertura da noite.

Dia 26 (Sábado). 20 horas. Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema).Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema). Pontos de venda: Jazzigo e Planet CDs. Ingressos online aqui.

Abril

Geraldo Azevedo e Chico César

Legenda: Chico César e Geraldo Azevedo cantam sucessos juntos Foto: Marcos Hermes

Grandes nomes da música popular brasileira, Geraldo Azevedo e Chico César unem os talentos e poesia no show “Violivoz”. A apresentação garante um repertório que explora o que há de melhor na discografia da dupla.

Dia 21 (Quinta-feira). 18 horas. Salinas Shopping (Av. Washington Soares, 909, Edson Queiroz). Ingressos aqui.

Marisa Monte

Legenda: Marisa Monte em noite de reencontro Foto: Divulgação

O reencontro com os fãs cearenses promete. Além das canções do novo álbum, "Portas", Marisa Monte cantará momentos importantes da carreira. A nova fase da cantora e compositora traz parcerias com Carlinhos Brown, Dadi, Pedro Baby, Davi Moraes e Pretinho da Serrinha, além de Silva e Marcelo Camelo.

Dia 23 (Sábado). Área Verde do Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas). Ingressos aqui.

Raimundo Fagner

Legenda: Uma exibição ao violão de clássicos da carreira Foto: Jorge Bispo

Na companhia de Cainã Cavalcante ao violão, Raimundo Fagner passeia por um repertório variado, onde o formato acústico permite abraçar sucessos de diferentes anos da carreira. O espetáculo musical que passou recentemente por Natal (RN) também celebra a memória do cantor Vander Lee (1966-2016).

Dia 24 (Domingo). 18 horas. Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro).Ingressos aqui.

Melim

Legenda: Melim: Trio em família Foto: Reprodução/Site oficial

Formado pelos irmãos gêmeos Diogo e Rodrigo, junto com a caçula Gabriela, o trio Melim lançou o primeiro disco em 2018. Desde então, segue emplacando diversos hits por todo o Brasil. No repertório dos shows estarão os sucessos “Meu Abrigo”, que já conta com mais de 294 milhões de views, “Ouvi Dizer”, “Um Sinal”, música gravada em parceria com Ivete Sangalo e “Dois Corações”.

Dia 24 (Domingo). 20 horas. Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui.