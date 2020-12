Taylor Swift repete estratégia de sucesso e lança álbum surpresa à meia-noite

A cantora Taylor Swift, 30, vai repetir a estratégia do último álbum "Folklore" fazendo um lançamento surpresa nesta sexta-feira (11), à meia-noite, de "Evermore".

A última estratégia deu certo. Folkore vendeu mais de 1,3 milhões de cópias em 24 horas. De acordo com a gravadora Republic Records – uma divisão do Universal Music Group – o novo trabalho de Taylor também estabeleceu um recorde no Spotify para as primeiras transmissões de álbuns de uma artista feminina, com 80,6 milhões de acessos.

O anúncio do novo disco foi feito pela própria artista em seu Instagram. Ela considera esse trabalho um álbum irmão do mais recente, "Folklore". Há faixas em parceria com as bandas The National e Bon Iver.

"Para ser mais clara, simplesmente não conseguíamos parar de escrever músicas. Para tentar ser mais poético, parece que estávamos à beira do bosque folclórico e tínhamos uma escolha: virar e voltar ou viajar mais para dentro da floresta dessas músicas. Escolhemos nos aprofundar mais", escreveu a cantora.

A artista do ano

No mês passado, Swift foi eleita a artista do ano no American Music Awards. Ela ganhou dois outros troféus em uma cerimônia realizada ao vivo em Los Angeles em meio a medidas para conter o coronavírus.

Swift bateu o recorde com a sexta vitória na principal categoria da premiação votada pelos fãs. Embora não tenha comparecido à cerimônia, ela agradeceu aos fãs em vídeo pelo apoio ao seu álbum surpresa, "Folklore".

Os canadenses Justin Bieber e The Weeknd - este último com uma extensa bandagem branca no rosto - foram os outros grandes vencedores, com três prêmios cada.