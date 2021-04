Socorro Acioli e Denise Mattar discutem arte e literatura em live pela Fundação Edson Queiroz

A união entre a literatura e a arte será o tema de bate-papo entre dois importantes nomes das áreas. A live "50 Duetos: A Arte e A Palavra" trará o olhar apurado de Denise Mattar, curadora da exposição 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, e toda a bagagem da escritora Socorro Acioli, autora de diversos livros, entre eles A Bailarina fantasma, A Cabeça do Santo, Ela Tem Olhos de Céu, entre outros. Socorro também é colunista do Diário do Nordeste.

Legenda: Socorro Acioli

A programação será exibida pelas redes sociais da Unifor (Instagram e Facebook) e pela TV Unifor (canais 14 da Multiplay e 181 da NET e YouTube).

EXPOSIÇÃO

Uma história do pensamento da arte, que visa abrir caminho para novos raciocínios e instigar o público à reflexão. Esse é o fio que conduz 50 Duetos - 50 anos da Fundação Edson Queiroz, exposição que celebra os 50 anos da Fundação Edson Queiroz, instituição sediada na Universidade de Fortaleza - Unifor.

Com curadoria de Denise Mattar, a mostra acontece virtualmente no site da Unifor por meio de vídeos e galeria de fotos com mais de 100 obras de diferentes artistas, períodos e técnicas, trabalhos emblemáticos que perpassam o século 17 à Arte Contemporânea, organizados em pares e dispostos lado a lado a partir de conexões diversas, desde paralelismo visuais, afinidades temáticas e eletivas, até mesmo suas oposições.

