Silvero Pereira faz show tributo a Belchior em outubro, em Fortaleza

O ator Silvero Pereira apresenta tributo ao também cearense Belchior em show no dia 16 de outubro, no Cineteatro São Luiz.

As célebres canções de Belchior, uma das maiores referências artísticas de Silvero, ganham uma nova interpretação a partir do olhar do artista em um repertório montado com as preferidas do cearense de Mombaça.

“A hora do almoço”, “Pequeno Mapa do Tempo”, “Paralelas” e os clássicos “A palo seco”, “Toda suja de batom”, “Como nossos pais” e “Alucinação”, além de várias outras canções comporão o show.

Silvero Pereira ator e cantor “Vai ser um dos shows mais bonitos da minha carreira, eu tenho certeza. Cantar Belchior, no nosso Ceará, em um teatro como o Cineteatro São Luiz e poder rever uma plateia apaixonada pelo Bel vai ser inesquecível”.

O show tributo já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte e conta com banda formada pelos músicos Caio Castelo (violão e guitarra), Dândara Marquês (baixo) e Igor Ribeiro (bateria e percussão), além de produção da Peixe-Mulher, com Luana Caiubi e Renata Monte.

Serviço

Silvero interpreta Belchior

Dia 16 de outubro, às 18h

No Cineteatro São Luiz

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) com vendas online pelo site.