Show em homenagem a Bob Marley marca o 'Dia do Reggae' em Fortaleza

No Brasil, o 11 de maio é celebrado culturalmente como o "Dia do Reggae". A escolha da data homenageia um dos grandes nomes deste gênero musical, o jamaicano Bob Marley. Neste dia, em 1981, a música perdia o artista que era considerado um dos divulgadores do ritmo ao redor do mundo.

Em Fortaleza, o "Dia do Reggae" será marcado por show em homenagem ao cantor e compositor. Como é tradição há 22 anos, a noite de celebração será comandada pela banda Donaleda. O grupo cearense sobre ao palco nesta quarta-feira (11), às 22h, da casa de shows Kingston 085.

Reconhecido na cena nacional pelas interpretações do "Rei do Reggae", o cantor Andread Jó também marca presença. Uma noite de retorno com os amigos de longa data. A colaboração do artista com a Donaleda traz a formação original da banda e será uma exclusividade em Fortaleza.

Voz do reggae

"Há mais de 60 anos as músicas do cantor e compositor Robert Nesta Marley serve de porta-voz a temas relevantes para a sociedade como diretos humanos e justiça social. Tendo como diferencial transmitir as mensagens no amor com paz e união".

Com esta mensagem na página oficial, a Donaleda convoca todos os apaixonados pelo reggae. Uma noite para celebrar a memória e legado de Marley. A noite de programação no Kingston 085 também contará com o Dj Rubinho Star.

Filho de um militar inglês e uma jovem negra jamaicana, Bob Marley nasceu em Saint Ann, zona rural do norte da Jamaica, no dia 6 de fevereiro de 1945.

Assim, o 11 de maio se tornou uma data especial para o reggae.Além de Andread Jó, a Donaleda se apresenta com Edvar Higgs (bateria), Fábio Willar (teclados e back vocals), Daniel Feitosa (baixo) e Malakas Tosh (guitarra).

Duas décadas de festa

A comemoração do 11 de maio é uma tradição na estrada da Donaleda. Desde 2001, quando iniciaram como cover de Bob Marley, sempre realizam anualmente este tributo. Além disso, a banda também celebra os 20 anos de seu primeiro álbum de estúdio, o “Liberdade e libertação” (2003).

"Será um show para toda a massa reggeira curtir e sair de alma lavada, pois em se tratando de Bob Marley e The Wailers, nós somos referência no cenário nacional. Quem for vai ter um show de muita qualidade, feito com muito amor e dedicação", nos conta Daniel Feitosa, baixista e um dos fundadores da Donaleda.

Ao longo de mais de duas décadas, a Donaleda se consolidou como uma das maiores referências do reggae. O grupo já tocou nos palcos de diversas cidades brasileiras e até do exterior, com destaque para o Rototom Sunsplash (Espanha), um dos maiores festivais de reggae do mundo.

A lista de apresentações inclui Ceará Music (Fortaleza), Carnaval de Rua de Recife, A Noite do Cachorro Doido (Belém), e "Fifa Fun Fest", no qual dividiu palco com artistas como The Original Wailers, Stell Pulse, Honey Boy, Andrew Tosh, Cidade Negra, Natiruts, Skank, Gabriel O Pensador e O Rappa.

Serviço:

Banda Donaleda – Tributo a Bob Marley. Quinta-feira (11 de maio), a partir das 22h, no Kingston 085 (Rua José Avelino, 508, Praia de Iracema). Ingressos antecipados à venda aqui