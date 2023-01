Shakira e Miley Cyrus nas paradas globais: veja outras artistas que cantaram sobre o ex

Shakira movimentou a web neste fim de semana com o lançamento de “Music Session #53”, música com várias alfinetadas para o ex-marido Gerard Piqué. O casamento de 12 anos da cantora com o jogador de futebol acabou no ano passado, quando a colombiana descobriu traições do ex-astro do Barcelona.

O hit fez tanto sucesso que alcançou o topo do Spotify Global no último sábado (14). Nas primeiras 24h após o lançamento, foram contabilizados mais de 14,3 milhões de reproduções na plataforma de streaming.

Quem também resolveu mostrar a superação e dar umas boas indiretas foi Miley Cyrus. No single “Flowers”, a artista canta as dores do relacionamento com Liam Hemsworth, com quem foi casada e esteve junta por quase uma década. Nessa terça-feira (17), foi o hit que ocupou a primeira posição dos charts do Spotify no mundo.

Em um trecho, Miley relembra o incêndio que atingiu a casa onde o casal morava na Califórnia no final de 2018. “Nós estávamos bem até que não estávamos mais / Construímos uma casa e a vimos queimar”.

Essa não é a primeira vez que cantoras usam da música para retratar antigos relacionamentos e términos. Taylor Swift, Manu Gavassi, Selena Gomez, Luísa Sonza e a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, fazem parte dessa lista. Confira:

Manu Gavassi

A cantora já se relacionou com artistas famosos como Chay Suede, Pe Lu, Fiuk e Léo Picon. Entre as composições da carreira há pelo menos duas escritas para os ex, conforme especulações. Em “Farsa”, lançada em 2015, ela conta sobre um ex-namorado tóxico que teve, mas que “foi endeusado pelo Brasil” e fãs atribuem os versos a Chay.

Em 2010, Manu lançou “Você deveria saber”, que seria direcionada a Pe Lu, ex-cantor da Banda Restart.

Manu Gavassei trecho de 'Farsa' Relaxa / Eu não vou revelar a sua farsa / Ninguém vai saber / Relaxa / Eu não faço mais parte dessa farsa não / Ninguém vai saber

Taylor Swift

Com uma longa lista de ex-namorados do meio artístico, Taylor Swift contou algumas dessas histórias nas músicas. "Forever & Always" foi escrita para Joe Jonas; "Back to December" para Taylor Lautner; "Dear John", "The Story of Us" e "Would've, Could've, Should've" para John Mayer.

Há ainda "The Last Time e "All too Well" para Jake Gyllenhaal; "I Knew You Were Trouble" e "Style" para Harry Styles; e "Getaway Car" para Tom Hiddleston.

Taylor Swift trecho de 'All Too Well' Você disse que se tivéssemos idade mais próxima / Talvez tivesse ficado bem / Isso me fez querer morrer“

Marília Mendonça

A eterna rainha da sofrência cantou diversas vezes sobre traição e romance. Embora não seja para um ex dela, “Infiel”, hit que emplacou a carreira de Marília Mendonça, trata a história real de uma traição vivida pela tia da cantora.

Um dos últimos lançamentos antes da morte de Marília, “Presepada” foi escrita pensando no relacionamento de idas e vindas de Maiara e Fernando Zor.

Marília Mendonça trecho de 'Presepada' É hora de parar com a presepada / Respeita a sua namorada / Agarra essa mulher e casa, agarra ela e casa / Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante

Beyoncé

Nem Beyoncé passou isenta. No álbum em que explorou outra faceta, “Lemonade”, a cantora fez uma composição sobre a infidelidade de Jay-Z, com quem tem um relacionamento há cerca de 20 anos.

Em “Sorry”, a Queen B fala sobre estar cansada de desculpas e traições, ao que os fãs atribuíram aos rumores de casos extraconjugais do rapper.

Beyoncé trecho de 'Sorry' Eu e minha filha, vamos ficar bem / Vamos viver uma vida boa / Rapazinho tem que crescer / Eu e minhas amigas vamos chegar chegando / Eu vejo os fofoqueiros no canto / Saindo escondidos pela porta de trás / Ele só me quer quando não estou lá / É melhor ele ligar para a Becky do cabelo bom

Luísa Sonza

Em "Penhasco", Luísa Sonza retratou a separação do ex-marido, Whindersson Nunes. O casal anunciou o término do relacionamento em abril de 2020, depois de dois anos de casamento.

A cantora falou em entrevista ao canal da jornalista Foquinha sobre o processo de composição da letra. “Falei coisas que eu nunca tinha falado para ninguém, vomitei tudo. É a que fez todo mundo chorar. Eu chorei horrores”.

Luísa Sonza trecho de 'Penhasco' E eu sei que chora / Não finge que não viveu toda nossa história / Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora / Mas tenho que seguir meu caminho agora

Adele

“30”, o último álbum de Adele lançado em 2021, aborda a separação da cantora do ex-marido Simon Konecki. Eles começaram a namorar em 2011 e estavam casados desde 2018. Uma das faixas, “Easy on Me”, fala diretamente para o empresário.

“Someone Like Me”, do álbum “21”, também é outra que foi escrita inspirada em um término da cantora. “Posso imaginar ter cerca de 40 anos e procurá-lo novamente, para descobrir que ele está bem com uma linda esposa e lindos filhos e completamente feliz... e eu ainda estou sozinha. A música é sobre isso e estou com medo de pensar nisso”, disse em uma entrevista.

Adele trecho de 'Easy on Me' Pega leve comigo, querido! / Eu ainda era uma criança / Não tive a oportunidade de / Sentir o mundo ao meu redor / Não tive tempo para escolher o que escolhi fazer

Selena Gomez

O relacionamento conturbado e público com Justin Bieber, entre 2009 e 2018, rendeu uma composição para Selena Gomez. "Lose You to Love Me" foi lançada em 2020 e, em seu documentário, a cantora falou que “é mais do que apenas sobre um amor perdido”.

“A música é sobre saber que você perdeu completamente cada parte de quem é. Só para se redescobrir novamente”, desabafou Selena.

Selena Gomez trecho de 'Lose You to Love Me' Eu me entreguei por inteiro e todo mundo sabe / Você me destruiu e agora dá pra ver / Em dois meses, você nos substituiu como se fosse fácil / Me fez pensar que eu merecia logo quando comecei a melhorar, sim