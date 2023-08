Selton Mello estreia primeira áudiossérie do Spotify: "É um thriller só com som e bem brasileiro"

De voz marcante e personagens ainda mais, Selton Mello estreia no dia 29 de agosto a primeira áudiossérie original do Spotify Brasil, ‘França e o Labirinto’. No thriller, o ator encarna um detetive particular aposentado, França, que trabalhou auxiliando a polícia a desvendar crimes e a prender um famoso serial killer.

A trama traz França se deparando com um novo crime chocante, mas ele suspeita ser o mesmo criminoso de décadas atrás pelo padrão da morte. Encarando uma nova perseguição e fantasmas do seu próprio passado, ele tem de lidar com outros desafios, já que dessa vez, perdeu totalmente a visão após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Com 13 episódios e áudio binaural que permite uma imersão completa na história com o uso de fones de ouvido, a série foi produzida e dirigida em parceria com o grupo Jovem Nerd, formado por Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e Deive Pazos, o Azaghal. O roteiro é de Leonel Caldela e Fábio Yabu.

Ao contrário do que acontece na maioria dos podcasts, em que os participantes gravam juntos, Selton contou ao Diário do Nordeste ter gravado sozinho os episódios sob a direção dos showrunners. Somente depois é que as falas dos outros atores e os sons da ambientação foram gravados e sincronizados, o que exigiu bastante da imaginação do protagonista.

“Eu tava em um estúdio sozinho gravando com os diretores, o Deive e o Alexandre, ouvia os direcionamentos e ia imaginando. Agora que vi pronto, foi impressionante, porque aí eu ouvi os outros atores, interagindo comigo, o cachorro interagindo comigo, o carro que passa e buzina. É um thriller como já vimos, mas só com som e bem brasileiro”, detalha Selton em entrevista coletiva.

Por isso, todas as gravações precisaram ser bem limpas, sem interferências, e exigiu um trabalho minucioso para fazer o som de uma coceira, de uma porta abrindo, do cachorro latindo ou se movimentando.

Voz na construção do personagem

Veterano na dublagem, Selton, que inclusive morou por uma breve temporada em Fortaleza durante as gravações da novela Tropicaliente, em 1994, começou ainda na adolescência a dar vida a personagens apenas com a voz, como o Kuzco em ‘A Nova Onda do Imperador’. “Foi uma época rica de muito aprendizado, eu adoro trabalhar com a voz, então adorei quando me chamaram pra fazer a áudiossérie”.

Selton Mello ator "Fora que fazer uma série em que não precisava ter uma preocupação do sincronismo da dublagem, usando a minha experiência como ator, usando só minha voz foi uma coisa muito prazerosa. O roteiro é muito bem escrito, então acho que o público vai curtir bastante”.

Embora tivesse um roteiro, Selton destaca ter tido liberdade para a construção do personagem França e que pôde deixar sua assinatura. O resultado foram sacadas humorísticas inteligentes e na medida, à la Doutor House (personagem da série House, exibida entre 2004 e 2012, interpretado por Hugh Laurie).

“Eles (diretores) sabiam exatamente o resultado que eles queriam, eu não tinha ideia do que ia virar isso, então o lance era ouvir eles bem e botar meu molho. Acho que a coisa principal que botei foi humor, falar uma coisa meio malucas e ter umas tiradas meio estranhas. Acho que isso aí acabou dando um charme, um carisma pra ele”, pontua.

Apesar de ser uma ficção, Selton pondera que não se pode esperar um super-herói já que França é um cara comum, humano, pé no chão. “O jeito de atuar é como se fosse no cinema, não estamos fazendo uma novela de rádio, então todo mundo está fazendo com a voz normal, atuando de um jeito natural e isso acho que tornou a série mais interessante. Não tem impostação da voz”.

Por ter a voz como ferramenta, Selton revelou ainda que alguns episódios mais dramáticos que exigiam gritos e sufocos pelos quais o personagem passa foram gravados por último para evitar que ele perdesse a voz e atrasasse a produção. “A gente teve um cuidado para gastar a voz na hora certa”.

Novos formatos e tecnologias

A produção conta com a tecnologia áudio binaural, em que o som é localizado e cerca quem está escutando, permitindo que o ouvinte acompanhe a história sob a mesma perspectiva do personagem principal e tenha uma experiência ainda mais imersiva.

Para dar essa sensação também, a dupla diretora contou com a consultoria de Lucas Radaelli, amigo de infância de Alexandre e Deive que é cego, para auxiliar na escrita, com dicas durante as gravações.

Acompanhando as movimentações de novas tecnologias e formatos que têm surgido na dramaturgia, Selton comenta que, às vezes, a vontade que dá é de fazer o sentido inverso e voltar para o teatro.

“As coisas tão ficando tão modernas que aí às vezes minha vontade é voltar para o teatro que eu não faço há muitos anos e que foi importante para minha formação. Eu sou cria da televisão, fui fazer teatro só mais velho na minha vida. Então, às vezes penso em subir num palco, sentar numa cadeira e contar uma história, mas eu fico de olho, vendo o que tem de novo”.