Secultfor prorroga inscrições para vagas remanescentes em programa de auxílio emergencial

As inscrições para as vagas remanescentes no programa "Uma Força para a Cultura 2021" foram prorrogadas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). O procedimento pode ser feito no site do projeto até esta quinta-feira (6).

A medida concede um auxílio emergencial de R$ 200,00, sendo R$ 100 por dois meses, aos profissionais do setor cultural de maior vulnerabilidade socioeconômica, atingidos pelos efeitos da pandemia da Covid-19.

O benefício deve contemplar até 3.729 trabalhadores da cultura da Capital, totalizando um investimento de R$ 745.800. Até o momento, segundo a Prefeitura, 2.255 nomes foram aprovados no programa de auxílio emergencial deste ano.

Inicialmente, foram contemplados prioritariamente os solicitantes aprovados na chamada anterior, lançada e executada em 2020. As listas dos aprovados, no período de revalidação cadastral, podem ser acessadas na plataforma do programa.

As vagas remanescentes, que seguem com inscrições abertas, são voltadas a novos cadastros na plataforma virtual.

Proteção social

Em 11 de março deste ano, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou um pacote de ações de proteção social destinado à população mais vulnerável da Capital, como forma de enfrentamento aos efeitos da pandemia de Covid-19.

A proposta é que sejam investidos mais de R$ 31 milhões, beneficiando pelo menos 392 mil pessoas de diversos segmentos. Entre as ações, destaca-se o auxílio emergencial para profissionais da Cultura.

Serviço

Inscrições em vagas remanescentes do Programa de Auxílio Emergencial "Uma Força para a Cultura 2021", da Secultfor

Ate está quinta-feira (6), neste site. Mais informações, pelo canal de atendimento: auxilio2021@secultfor.fortaleza.ce.gov.br

