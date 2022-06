Saxofonista Ivanildo Sax de Ouro morre aos 89 anos

O músico cearense Ivanildo José da Silva, conhecido como Ivanildo Sax de Ouro, morreu aos 89, na manhã deste sábado (11), em Natal, Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pelo também saxofonista Chico Bethoven, amigo e um dos músicos influenciados pelo artista.

Nascido em Pernambuco, mas registrado no Ceará, o Sax de Ouro iniciou carreira ainda aos 12 anos, mas foi na década de 1960 que começou a fazer sucesso pela sonância do seu sax, considerada inconfundível, enquanto tocava em clubes de Fortaleza. Suas principais influências perpassam do jazz à música erudita.

Ivanildo estava internado em hospital da Capital do Rio Grande do Norte há alguns dias. Porém, a causa da morte não foi informada. O músico já vivia há anos na capital Potiguar, local em que também era considerado cidadão.

Chico Bethoven Saxofonista "Deus levou hoje minha maior influência na música, minha inspiração, meu ídolo Ivanildo O Sax de Ouro. Na altura dos seus 89 anos e mais de 70 anos de carreira, continuava produzindo bastante. Nos últimos 12 anos, tive a honra de produzir e gravar suas últimas composições"

Em cerca de 70 anos de carreira, foram mais de dois milhões de discos vendidos, chegando a ganhar um de platina e quatro de ouro pelo sucesso. Até seus últimos dias de vida, Ivanildo ainda compunha melodias.