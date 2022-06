Sandra de Sá e Demônios da Garoa fazem show no 10º Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça

A cantora Sandra de Sá e a banda Demônios da Garoa fazem show no último dia do 10º Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça, neste sábado (18), em Viçosa do Ceará. A apresentação das duas atrações irá substituir o cantor Jorge Aragão, afastado temporariamente dos palcos por motivos de saúde.

"Encerrar a programação do festival com Sandra de Sá e Demônios da Garoa é uma oportunidade única de aproveitar dois gigantes da música brasileira. São duas atrações com carreiras consolidadas e uma legião de fãs fiéis e que certamente trarão um show inesquecível", afirma o diretor do projeto, Fernando Elpídio.

Sandra Sá deve trazer no repertório canções como Retratos e Canções Vale Tudo, Joga Fora, Bye bye tristeza e Olhos Coloridos.

A artista é conhecida pela história musical que conta um pouco da realidade vivida por ela, com uma visão alegre e otimista.

Enquanto isso, o 'Demônios da Garoa', que tem sete décadas de carreira, já lançou, ao longo da carreira, mais de 2250 discos.

Festival gratuito

O 10º Festival Nacional Mel, Chorinho & Cachaça de Viçosa do Ceará tem programação com gastronomia regional, atividades de lazer e negócios da Ibiapaba.

O primeiro Festival foi realizado em abril de 2007 e, desde então, a média de público a cada edição é de, aproximadamente, 15.000 pessoas nos três dias de festival, com o apoio da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará e Sebrae Ceará.

Gratuito e presencial, o evento tem programação musical, gastronômica e de negócios distribuídas nas praças Matriz e Praça Felipe Camarão, além do Complexo Turístico Igreja do Céu.

Apresentações artísticas

Além dos shows de Sandra de Sá e Demônios da Garoa, a programação cultural terá a participação de atrações locais, como o cantor Waldonys, Carlinhos Patriolino, Choro das Três, Orquestra de Croatá, dentre outros.

Serviço

10º Festival Nacional Mel, Chorinho e Cachaça

Dias 16, 17 e 18 de junho de 2022

Local: Viçosa do Ceará - Serra da Ibiapaba

Evento gratuito e presencial



