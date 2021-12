Saiba quais os shows que agitarão Fortaleza em 2022

A diversidade musical é destaque na agenda de shows que Fortaleza terá pela frente em 2022. Ainda encarando os impactos da pandemia da covid-19, o setor de entretenimento na capital cearense busca reaquecer o mercado. A lista de apresentações conta com rock, axé e MPB e muitas oturas ramificações sonoras.

São atrações para diferentes públicos. Selecionamos os artistas já confirmados e os locais de apresentação na capital cearense. O ano começa no embalo das férias e nomes reconhecidos internacional e nacionalmente dão boas-vindas ao público. Tem do jazz ao heavy metal. Tem opções de opo, folia carnavalesca e homenagens a astros da música.

Janeiro

Nando Reis e Hungria

O evento “Vibe Boa Barong” inicia a agenda de shows em 2022 e promete música boa e clima de praia. Nando Reis e Hungria são as atrações principais do projeto que ainda recebe o músico e compositor Igor Montenegro.

Dia 7 (Sexta-feira). 21 horas. Arena Barong (Av. Clóvis Arrais Maia, 5700, Cais do Porto). Ingressos aqui.

Luxo da Aldeia

Legenda: Luxo da Aldeia Foto: Ribamar Neto

Um dos blocos de Carnaval mais queridos de Fortaleza chega com tudo em janeiro. Criado em 2006, O Luxo da Aldeia conta com um elogiado repertório que celebra a memória e cultura de compositores cearenses.

Dia 8 (Sábado). 18 horas. BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646, Aldeota). Ingressos aqui.

Bloquinho Goxtoso

Legenda: Duda Beat e Silva

O "Bloquinho Goxtoso" chega à terceira edição e duas datas compõem a programação. A abertura do dia 8 recebe o cantor Silva. O músico traz no repertório uma seleção de clássicos do axé de Araketu, Daniela Mercury, Banda Eva, dentre outros hits. Já no dia 15 será vez de Duda Beat. A pernambucana retorna a Fortaleza com o elogiado disco "Te Amo Lá Fora". Os destaques do trabalho são “Meu Pisêro” e “Nem Um Pouquinho”.

Dia 8 e 15 (Sábado). 19 horas. Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Praia do Futuro). Ingressos aqui.

Nayra Costa

Nayra Costa homenageia as divas do jazz na abertura do projeto “Jazz em Cena” em 2022. Ao lado de grandes instrumentistas cearenses, a noite passeia por clássicos de Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone e Etta James.

Dia 14 (Sexta-feira). 20 horas. BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646, Aldeota). Gratuito. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente no local e no CCBNB (Rua Conde D´Eu, 560, Centro). A organização sugere a contribuição de um quilo de alimento para a campanha Natal Sem Fome.

Tributo ao Rei do Pop

Um show para manter Michael Jackson vivo nos corações dos fãs. O concerto traz o compositor, cantor e dançarino, Rodrigo Teaser. A homenagem conta com grandes clássicos como "Billie Jean", "Thriller", "Beat it", "Smooth Criminal", "Black or White", entre outros.

Dia 21 (Sexta-feira). 21 horas. Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui.

Marina Sena e Baiana System

Legenda: Marisa Sena pela primeira vez no Ceará Foto: Fernando Thomaz

A cantora Marina Sena estreia nos palcos de Fortaleza. Sucesso de público pela canção "Por Supuesto", a mineira é atração do "Zepelim Summer Experience". O evento conta também com a banda Baiana System.

Dia 22 (sábado). 19 horas. Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Praia do Futuro). Ingressos aqui.

Geraldo Azevedo e Chico César

Legenda: Chico César e Geraldo Azevedo cantam sucessos juntos Foto: Marcos Hermes

Grandes nomes da música popular brasileira, Geraldo Azevedo e Chico César unem os talentos e poesia no show “Violivoz”. A apresentação garante um repertório que explora o que há de melhor na discografia da dupla.

Dia 22 (Sábado). 18 horas. Salinas Shopping (Av. Washington Soares, 909, Edson Queiroz). Ingressos aqui.

Dire Straits Legacy

O projeto reúne músicos que fizeram parte da história do Dire Straits. O objetivo é comemorar os 45 anos de estrada da banda que é sucesso de público e crítica. No repertório, clássicos como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life", "Romeo and Juliet".

Dia 28 (Sexta-feira). 19 horas. Auê (Av. Washington Soares, 3171, Edson Queiroz). Ingressos aqui

Ana Cañas canta Belchior

A cantora e compositora Ana Cañas apresenta seu novo show “Ana Cañas Canta Belchior". O projeto, iniciado durante a pandemia de Covid-19, nasceu com a ideia de uma live única e transformou-se em um álbum e uma turnê integralmente dedicada ao compositor cearense.

Dia 28 (Sexta-feira). 21 horas. Santa Praia (Av. Clóvis Arrais Maia, 3343, Praia do Futuro). Ingresso aqui.

U.D.O

Reconhecido mundialmente no heavy metal pelos anos à frente do Accept, o vocalista Udo Dirkschneider traz a turnê "U.D.O. - Steel Factory Tour" para o Ceará.

Dia 29 (Sábado). 21 horas. Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema). Ingressos aqui.

Fevereiro

Nando Reis

Legenda: Nando Reis e Sebastião Foto: Carol Siqueira

Nando Reis realiza o projeto "Voz e Violão" no Teatro RioMar Fortaleza. Serão duas sessões para o público (às 18h e 21h). Nesse formato acústico, o músico resgata clássicos da discografia tanto dos Titãs como da carreira solo. O show terá participação do filho Sebastião Reis, que também assume os violões da noite. Ingressos aqui.

Dia 18 (Sexta-feira). Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui.

Thiaguinho

O cantor e compositor paulista promete uma noite inspirada por sucessos e interpretações marcantes da música brasileira.

Dia 19 (Sábado). 22 horas. Auê (Av. Washington Soares, 3171, Edson Queiroz). Ingressos aqui.

Março

Oswaldo Montenegro

Legenda: Oswaldo Montenegro Foto: Divulgação

No concerto "Lembrei de nós", Oswaldo Montenegro passeia por novos trabalhos e grandes sucessos, casos de “Lua e Flor”, “Bandolins”, “A Lista” e “Estrelas”. A apresentação reúne os músicos Madalena Salles (flauta e teclado), Sergio Chiavazzoli (violões, guitarras e bandolim) e Alexandre Meu Rei (baixo e guitarras).

Dia 18 (Sexta-feira). Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui.

Ratos de Porão e Garotos Podres

Legenda: Ratos de Porão celebrando 40 anos de estrada Foto: Wander William

Um dos maiores nomes do punk mundial, o Ratos de Porão volta a Fortaleza com a turnê comemorativa de 40 anos do grupo. A noite ainda terá show dos Garotos Podres, outro grande ícone da cena brasileira. A banda Warbiff fará abertura da noite.

Dia 26 (Sábado). 20 horas. Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema).Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema). Pontos de venda: Jazzigo e Planet CDs. Ingressos online aqui.

Abril

Marisa Monte

Legenda: Marisa Monte em noite de reencontro Foto: Divulgação

O reencontro com os fãs cearenses promete. Além das canções do novo álbum, "Portas", Marisa Monte cantará momentos importantes da carreira. A nova fase da cantora e compositora traz parcerias com Carlinhos Brown, Dadi, Pedro Baby, Davi Moraes e Pretinho da Serrinha, além de Silva e Marcelo Camelo.

Dia 23 (Sábado). Área Verde do Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas).

Melim

Legenda: Melim: Trio em família Foto: Reprodução/Site oficial

Formado pelos irmãos gêmeos Diogo e Rodrigo, junto com a caçula Gabriela, o trio Melim lançou o primeiro disco em 2018. Desde então, segue emplacando diversos hits por todo o Brasil. No repertório dos shows estarão os sucessos “Meu Abrigo”, que já conta com mais de 294 milhões de views, “Ouvi Dizer”, “Um Sinal”, música gravada em parceria com Ivete Sangalo e “Dois Corações”.

Dia 24 (Domingo). 20 horas. Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui.

Maio

Lenine

Legenda: Lenine e Bruno Giorgi Foto: Jairo Goldflus

No show "Rizoma", o pernambucano traz a conexão com o filho Bruno Giorgi, que tocam juntos desde “Chão” (2011). Giorgi tem atuado como produtor, gravando, mixando e masterizando as músicas e álbuns de Lenine. Pela primeira vez estarão só os dois no palco, dividindo a intimidade e multiplicidade do processo criativo com o público.

Dia 13 (Sexta-feira). Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu). Ingressos aqui

Gloria Groove

Legenda: Gloria Groove Foto: Reprodução/Instagram

Gloria Groove visita vários momentos da carreira da cantora, do início até sua fase atual. A festa promete no Complexo Armazém promete sucessos como "Bumbum de Ouro", "YoYo", "Coisa Boa", "MIL GRAU" e "Império".

Dia 14 (Sábado). 22 horas. Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema). Ingressos aqui.

Belphegor

O evento "Bréa Extreme Show 2022" reúne nomes de peso do heavy metal. Os austríacos do Belphegor são destaque da noite na capital cearense. Krisiun (RS), Nervochaos (SP), Crypta (Bra/Hol) e banda cearense Corja ta,bém estão confirmados.

Dia 21 (Sábado). 18 horas. Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema). Pontos de venda: Jazzigo e Planet CDs. Ingressos online aqui.

Julho

Symphony X

Legenda: Symphony X: Referência do metal progressivo

Destaques do metal progressivo, a Symphony X retorna à América Latina com a turnê comemorativa dos 25 anos de carreira do grupo. No Brasil, apenas São Paulo e Fortaleza contarão com shows dos norte-americanos. As bandas Trend Kill Ghosts e Hellhoundz farão a abertura da noite.

Dia 31 (Domingo). 17 horas. Complexo Armazém (Av. Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema). Pontos de venda: Jazzigo e Planet CDs. Ingressos online aqui.