Saiba por que vale a pena maratonar a série Os Outros

Disponível na Globoplay em 12 episódios, Os Outros é uma série enxuta que entrega drama, tensão e pitadas de comédia. Os três pontos que justificam a maratona são roteiro, fotografia e atuações.

Comecemos pelo capricho com que a trama é amarrada. A primeira cena sempre foca em um personagem e antecipa o final do episódio, mas o espectador só entende mesmo no encerramento e por outros ângulos. É uma isca. O encadeamento de cenas, com velocidade e suspense, encarrega-se do resto.

A fotografia é um exemplo de como profissionais do audiovisual podem lapidar beleza em paisagens que oferecem pouco.

A série é gravada quase que totalmente em um condomínio de apartamentos: muito concreto; cenas internas em cozinhas, quartos e salas de estar; tomadas em áreas compartilhadas, como corredores, estacionamentos, piscinas e quadras de esporte.

As atuações são outra garantia de entretenimento em Os Outros. Adriana Esteves (Cibele) e Drica Moraes (Lúcia, a síndica) são duas atrizes capazes de construir personagens que despertam amor, raiva e risadas.

Legenda: As atuações são um dos pontos altos da série lançada em episódios semanais na Globoplay entre maio e julho Foto: Globo/Paulo Belote

A série também revela talentos, inclusive de profissionais já conhecidos, como Eduardo Sterblitch (Sérgio) e Milhem Cortaz (Wando). Admirados pelo trabalho cômico, os dois estão surpreendentes, apesar de Cortaz já ter feito Tropa de Elite.

Também chama atenção a atuação do elenco mais jovem. A série tem um enredo que envolve adolescentes, trazendo à tela essa idade de conflitos, que é um desafio para o audiovisual.

Para encerrar estas breves linhas, compartilho duas sínteses de Os Outros, feitas por colegas da Comunicação no Cariri, interlocutores quando o assunto é série e atuais espectadores desta sobre a qual falamos:

"A sensação de desespero que as luzes nos corredores causam, a não previsibilidade, porque a gente acha que uma coisa vai acontecer e você é surpreendido. A trama são dois núcleos familiares, mas que entregam muito. Pode parecer tão superficial uma briga de vizinho. E é um drama incrível", afirma Erika Souza, profissional de marketing.

"Enquanto cinéfilo, é possível identificar referências cinematográficas de sucesso como 'Closer: perto demais' e 'Fragmentado'. E a potencialidade dramática, com suspense crescente, não deixa desejar a um Alfred Hitchcock", afirma Márcio Silvestre, jornalista e ator.

Criada por Lucas Paraizo, autor de ‘Sob Pressão’, e dirigida por Luisa Lima, que assina ‘Onde Está meu Coração’, ‘Os Outros’ é original Globoplay e estreou em 31 de maio. Desde então, foram disponibilizados dois episódios semanais. O último estreia nesta sexta-feira (7), às 18h.