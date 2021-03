Rubem Fonseca é tema de episódio especial de podcast sobre vida e trajetória literária do escritor

O escritor Rubem Fonseca faleceu em abril do ano passado, mas o legado de suas obras segue reverberando até hoje. A influência que ele deixou para a literatura brasileira se tornou objeto de curiosidade para o podcast 451 MHz, que lançou nesta sexta-feira (12) o episódio especial “Em busca de Rubem Fonseca”, apresentando a vida e trajetória literária do contista mineiro.

Ao longo de 60 minutos, os ouvintes podem conhecer o começo, o meio e o fim da história do escritor. No episódio, amigos e familiares compartilham parte do universo de Rubem da Fonseca. Resultado que custou cinco meses de produção.

Outro tópico abordado na narrativa foi a influência que a obra do escritor deixou para a literatura brasileira. Escritores que conviveram ou que foram tocados pelos contos de Fonseca também foram entrevistados pelo 451 MHz.

“A gente queria entender de onde vinha tanta influência, tanto magnetismo e começamos a entrevistar esses escritores que conheceram eles e amigos, como Sérgio Augusto. Ou que a gente sentia que tinham algumas marcas do Rubem Fonseca nas obras, seja porque parte da obra tem como base o universo policial, como o Marçal Aquino, por exemplo, ou de uma forma ou de outra tinha alguma dívida com o Rubem da Fonseca”, explica o roteirista do episódio e coordenador do projeto 451 MHz, Vitor Hugo Brandalise.

Para retratar com fidelidade o universo do mineiro, o roteirista conta que a equipe realizou um estudo sonoro das obras. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, Rubem se mudou para o centro do Rio de Janeiro ainda criança, ambiente importante que esteve presente tanto no cenário quanto nos personagens retratados na literatura.

Foram 40 pontos do Rio de Janeiro mapeados pelo projeto. Nesses pontos, o 451 MHz realizou a captação de áudio externa a fim de reproduzir o ambiente com o qual o escritor dividiu a vida e a literatura.

Além do som, o podcast encontrou nessas ruas personagens que também poderiam estar nos contos de Rubem. Inspirados na obra “O cobrador”, os produtores entrevistaram pessoas do centro do Rio de Janeiro, direcionando-as a seguinte pergunta: O que você acha que a sociedade brasileira está te devendo?

“As respostas mostraram que as pessoas continuam com os mesmo anseios. A sociedade brasileira continua 50/40 anos depois com as mesmas dívidas que tinha na época do cobrador. Causa até um desconforto ver que a gente continua parado naquela época, ao mesmo tempo, a gente conseguiu perceber que esses personagens absolutamente fonsequeiros continuam por lá. O universo Rubem Fonseca está muito atual, muito vivo pro bem e também pro mal”, conta Paulo Vitor.

Serviço

“Em busca de Rubem Fonseca” - podcast 451 MHz

Disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no site.