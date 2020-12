Romana Novais fala de amamentação, Covid e avisa que filha só sai da UTI com 2 kg

Romana Novais, 29, passou o domingo (13) respondendo à dúvidas dos fãs do casal sobre o nascimento de Raika. A mulher do DJ Alok, 28, enfrentou a Covid durante a gravidez e sua filha nasceu prematura. Eles já são pais de Ravi, de apenas 11 meses.

Nos stories do Instragram, a médica disse que a filha só terá alta quando completar 2 kg. A última vez que a bebê foi pesada, na sexta-feira (11), ela estava com 1,690 kg. Raika nasceu com 1, 730. "Normalmente, eles perdem de 10% a 12% do peso quando nascem. Ela está indo muito bem nesse quesito. Tenho fé de que ela irá me surpreender", escreveu Novais.

A mulher de Alok também falou que está tirando leite e enviando para o banco do hospital, onde ele é pasteurizado antes de a bebê consumi-lo.

Ela afirmou, ainda, que o parto foi programado para ser 100% fisiológico. "O que desencadeou o parto prematuro foi a Covid", afirmou a médica.

No domingo (13), Alok visitou a filha, que nasceu na noite do dia 2 de dezembro. Usando máscara e roupas hospitalares, o artista publicou foto com a legenda "Pai coruja", em sua rede social, e expressou estar "sorrindo com os olhos".

Pouco depois do nascimento, Romana noticiou nas redes sociais que a recém-nascida "está bem, graças a Deus, está respirando em área ambiente, tirou o cateter, não está fazendo nenhum medicamento, antibiótico. Está plena, maravilhosa. Estou cheia de orgulho dela, menina guerreira, forte."

"Eu estava correndo risco de vida, e graças a Deus eu estou viva, estou bem, deu tudo certo. Fiquei na UTI logo em seguida ao parto, não tive opção", afirmou a médica, que gravou uma série de stories em seu Instagram.

"Me encontrei numa situação que não desejo a ninguém, estou assustada até agora. Não me canso de agradecer e dizer que foi um milagre o que vivi. Minha pequena me salvou, a gente se salvou", desabafou a médica sobre a situação que a levou ter complicações no parto, na quarta-feira passada (2).

