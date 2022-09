Rodrigo Amarante faz show em Fortaleza e relembra época que viveu no Ceará: “dançava forró"

É virada de milênio e "Anna Julia" domina rádios e TVs do Brasil. A partir deste fenômeno, o Los Hermanos iniciava a prodigiosa carreira. A guinada veio com "Bloco do Eu Sozinho" (2001), disco onde os cariocas decidem percorrer novos caminhos musicais.

A mudança, incomum para artistas em início de trabalho, foi considerada arriscada por gravadora e público. Seria possível superar a popularidade do trabalho anterior? Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante, Bruno Medina e Rodrigo Barba foram além. Não só cristalizaram o universo sonoro da banda como fidelizaram o coração de um público fiel.

Com quatro álbuns de estúdio no currículo, o quarteto optou por dar um tempo nas atividades em 2007. Desde então, os integrantes se alternam entre os inúmeros projetos solo e shows esporádicos com o Los Hermanos. 25 anos após começar essa ventura, Rodrigo Amarante celebra o lançamento de "Drama" (2021) e uma esperada turnê por oito capitais. Fortaleza está na rota.

Direto de Los Angeles, o músico comentou a experiência de gravar um disco durante o isolamento da pandemia, os projetos no cinema e literatura e dos anos em que morou no Ceará. "A primeira vez que me apresentei num palco foi aí. Toquei violão e cantei. Lembro que foi umas bossas nova, ali, ainda na escola, suando pra caramba", conta o mais cearense do Los Hermanos.

Reencontro com o Brasil

Fortaleza é a única cidade nordestina que consta nos oito shows do cantor e compositor. No dia 23 de setembro, o Theatro José de Alencar abre as portas para Amarante. Perguntado se novas datas podem surgir durante a jornada pelo País, ele responde rápido. “Pode acontecer meio em cima da hora... No Brasil tudo é possível".

Sucessor de “Cavalo” (2014), “Drama” foi lançado em julho do ano passado. Na esteira da boa receptividade da crítica, o momento agora é de apresentar a nova cria ao vivo, num momento que marca um especial reencontro. Para estas datas será acompanhado de Alberto Continentino (baixo), Pedro Sá (guitarra), Daniel Castanheira (percussão) e Nana Carneiro da Cunha (teclado e violoncelo).

A relação de Amarante com a capital cearense faz parte de sua jornada pessoal. Morou por cinco anos na cidade (entre 1989 e 1995). Chegou aos 13 e voltou ao Rio de Janeiro para tocar o nível superior. Pergunto se ainda guarda alguma memória marcante do período.

Legenda: "Falo outras línguas porque me interessa, quero conhecer outras pessoas, outros lugares, outros problemas para abrir minha cabeça. Ler outros escritores e entender outros filmes. Me inspira muito, adoro isso porque viajo pelo mundo. Posso conversar com as pessoas de outros países, entender coisas que jamais teria... Mas, isso não me transforma numa pessoa menos brasileira e menos naturalizada cearense" Foto: Vera Marmelo

“Passei minha adolescência inteira em Fortaleza. Como que eu não ia ter nada que fosse me marcar?. Aqui,aponta, fez a primeira apresentação musical com voz e violão. Chegou a ter bandas de rock. No aspecto pessoal, as primeiras descobertas amorosas. A vivência de dançar forró nas quebradas.

"Lembro de dançar forró para caramba. Tipo, se eu não soubesse dançar, não tinha namorada. Então, rapidamente aprendi", resgata. Pelo período em que morou em Fortaleza, comentou sobre o local onde os shows aconteciam. Era no Cajueiro Drinks, Brisa do Lago...?

"Casas de show de forró? Tipo, aqui tinha não, amigo. Era quintal, terreiro... Pegava estrada e ia nos 'pé sujo', vários. Era só o que a gente fazia. E voltar para comer tapioca na beira da estrada. De manhã o sol nascendo"

Veio a pandemia

O músico enfrentou inúmeros desafios para concretizar as 11 faixas do novo trabalho. O contexto pandêmico, o isolamento social... Para um compositor tão ligado a temas como cotidiano e passagem do tempo, como esse turbilhão impactou na criação?

A projeção era gravar tudo ao vivo, com todos os músicos em estúdio. Na metade do caminho foi preciso parar. Entrou em jogo a paciência. “Um disco demora duas semanas mixando. O meu demorou dois meses ou mais porque eu não podia estar no estúdio. Então eu tinha que escrever as minhas direções e receber a mensagem, e escrever outras notas, mandar de volta”, descreve.

Foi preciso, ele mesmo, assumir uma série de instrumentos. Gravou bateria, saxofone. Faixas inteiras contam com Amarante sozinho. De certo modo, a demora exigida lhe permitiu outra percepção criativa.

“Tudo tem outro lado, né? Assim, como toda desgraça, tem sempre algo que se pode tirar dela”, adianta. A jornada de readaptação a esse inédito contexto, reescrever os planos originais, se entender diante desse processo. Foram etapas, que segundo Amarante, permitiram uma riqueza particular.

Rodrigo Amarante Não sei se o disco seria o mesmo. Tenho certeza que não, mas no sentido ainda, do conceito estético, do nome do disco, da escolha de determinadas músicas que vieram depois. Então, teve isso. Em face a uma desgraça que não temos controle, só nos resta tentar usar isso para descobrir coisas sobre nós, sobre o mundo e tal. Então, me levou a pensar coisas que eu não teria pensado”

Hermano produtivo

Entre "Cavalo" e "Drama" Amarante escreveu e cantou "Tuyo", tema de abertura da série "Narcos" (2015) e "Narcos: Mexico" (2018), ambas produções originais da Netflix. Assinou também as ilustrações do livro "Jacarepaguá" (de Daniel Castanheira) e entrou em estúdio para parcerias com outros brasileiros.

Com tantos projetos engatilhados, o novo disco chega em que momento? Existe alguma estratégia para conciliar a carreira? Amarante aponta que "estratégia" é uma palavra mais ligada a jogos e guerras... Uma ideia longe do que ele busca enquanto realizador cultural. Conduzir a carreira obedece a algo mais complexo e o músico faz questão de lembrar. "Sou uma pessoa, não sou uma marca", defende.

Legenda: As primeiras aventuras musicais nasceram em Fortaleza Foto: Vera Marmelo

"Então, que momento da carreira é esse? Não sei, estou fazendo outros vídeos de um filme agora, farei outro disco no começo do próximo ano e vou seguindo. Escrevi música com João Donato que sairá agora, gravei música do Wilson das Neves. É, não sei. E tem, tipo, medir aonde que eu estou na minha carreira é papel seu, não é meu, entendeu?", argumenta.

Antes de se despedir, Rodrigo Amarante elogia a oportunidade de voltar ao palco do Theatro José de Alencar. "Lugar lindíssimo", como ele prefere destacar. A próxima etapa desta sensível relação com o Ceará promete ferver em setembro.