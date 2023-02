Roberto de Carvalho atualiza quadro clínico de Rita Lee: 'se fortalecendo'

Roberto de Carvalho, marido de Rita Lee, de 75 anos, usou o Instagram na tarde deste sábado (25) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da artista. Segundo ele, a cantora está "se fortalecendo, se recuperando".

O compositor disse ainda que sempre vão existir exames e internações de efeitos colaterais dos tratamentos que a cantora passa.

Roberto agradeceu ainda o "tsunami de amor, carinho e positividade" que a família vem recebendo.

A cantora deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada de sexta-feira (24). Contudo, não se sabe ainda o que motivou a internação.

FILHOS REAGEM À PUBLICAÇÃO DO PAI

Os filhos do compositor Roberto de Carvalho, Beto Lee e João Lee, reagiram a uma publicação do pai sobre o estado de saúde da cantora Rita Lee, de 75 anos. O músico fez uma publicação agradecendo o carinho dos fãs em nome da família.

O filho mais velho do casal, Beto, reagiu à publicação com o coração. Já João enviou "é isso ❤️", no post do pai deles.

Rita Lee e Roberto de Carvalho também são pais de Antônio Lee. O casal está junto desde 1996.