Ricardo Bacelar canta clássicos da MPB no Cineteatro São Luiz com o show 'Congênito'

Neste sábado (01), às 19h, Ricardo Bacelar realiza o show Congênito no palco do Cineteatro São Luiz. Após excursão por Recife e Salvador, chega o momento da capital cearense apreciar o concerto que reúne canções do quinto álbum solo do músico, compositor e produtor.

O reencontro com o público no São Luiz, espaço que celebra 65 anos de inauguração em 2023, é cercado por expetativas. O disco "Congênito" (2022), cujo nome homenageia sucesso de Luiz Melodia (1951-2017), marca especial momento na carreira de Bacelar.

Trata-se de um álbum no qual o reconhecido multi-instrumentista canta grandes temas da MPB. Na construção de sua sólida carreira solo, a intimidade de Ricardo Bacelar com o microfone foi crescendo em meio a projetos instrumentais. Agora, o momento é apresentar este trabalho na terra natal.

O repertório mergulha em temas como “O último pôr do sol” (Lenine/Lula Queiroga), “A tua presença morena’ (Caetano Veloso), “Mentiras” (Adriana Calcanhotto), “Lambada de serpente” (Djavan), “Maracatú Atômico” (Jorge Mautner/Nelson Jacobina), entre outras.

Banda afiada

A noite também inclui “Vício elegante” (parceria com Belchior), sucessos da banda Hanoi Hanoi (que Bacelar integrou por 11 anos) e músicas de Gilberto Gil presentes no recém-lançado “Andar com Gil”, álbum gravado em dupla com a cantora Delia Fischer.

No show “Congênito”, Ricardo Bacelar será acompanhado pela banda formada por Herlon Robson Braz (teclados, sampler e codireção musical), Denilson Lopes (bateria), Miqueias dos Santos (baixo), Stenio Gonçalves (guitarra), Hoto Jr. (percussão) e Carol Damasceno (backing vocal).

"Como gravei 'Congênito' sozinho, tive que refazer os arranjos para o concerto. Os músicos tocam o que criei, mas se permitem a experimentar também. Acho importante o músico agregar, não tocar exatamente como foi gravado, aproveitar os espaços da composição e darem essa contribuição pessoal", avalia Bacelar.

Segundo o pianista, a passagem de "Congênito" pelas capitais Recife e Salvador, no último fim de semana, foram excepcionais. "Ensaiamos e fizemos dois shows, o projeto está amadurecendo. Gostei muito de apresentar este repertório. Foi bem aceito. Estou preparado da melhor forma possível", conta o artista.

A especial ocasião será imortalizada. Com cenários e iluminação assinados pelo produtor e diretor criativo André Gress, o show "Congênito" será gravado. "Tem a questão da acústica maravilhosa e o espaço muito bonito, uma sala belíssima, com toda essa importância histórica", descreve.

Reencontro com Fortaleza

Gravado no Jasmin Studio e lançado pelo Selo Jasmin Music, ambos criados pelo cearense, "Congênito" foi lançado nos formatos digital e CD no Brasil, EUA, Japão e Portugal. O processo de construção deste material é contado no documentário "Immerse"

À frente dessa intensa produção fonográfica, o artista revela que um novo álbum será entregue em breve. O próximo registro com qualidade Jasmin Studio já está pronto e finalizado. Ainda sem nome divulgado, o futuro disco celebra os 85 anos de Roberto Menescal. Além do próprio homenageado, o trabalho conta com participação do pianista, compositor e arranjador Diogo Monzo.

Em 2023, Bacelar apresentou "Andar com Gil" no Rio De Janeiro (Teatro Rival) e São Paulo (Blue Note). Em março, veio o momento de circular "Congênito" em três grandes capitais nordestinas. Voltar ao palco do Cineteatro São Luiz neste sábado é representativo em sua jornada.

"Esse lugar era o lugar preferido dos meus avós. Quando criança andava no São Luiz e assisti ali muitos filmes. Outra coisa sensacional é poder realizar este show e na plateia onde estão meu conterrâneos, amigos e familiares", finaliza Ricardo Bacelar.

Serviço:

Ricardo Bacelar apresenta “Congênito”. Sábado (1), às 19h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada: R$ 84,00 (inteira) e R$ 42,00 (meia). Ingressos na bilheteria do Cineteatro e nesse site.