Retrospectiva 2021: Teste se você está por dentro do que rolou na cultura e no entretenimento

Que 2021 foi uma espécie de puxadinho de 2020, ninguém discorda. Fica até difícil saber se aquela lembrança é de um ou do outro. Mas com o avanço da vacinação contra a Covid-19, os artistas conseguiram dar alguns passos além das lives, e o setor de cultura e entretenimento teve um respiro mais longo.

Um ano de conquistas para o Ceará, com a reabertura da Biblioteca Pública Estadual e um cearense campeão do The Voice Brasil, mas também de grandes perdas nacionais, com a partida precoce de Paulo Gustavo e Marília Mendonça.

Vamos então ver se você lembra de mais detalhes de 2021?

*Colaborou o repórter Diego Barbosa

