Rei Charles III era fã de Rita Lee e sabia músicas 'de cor'; entenda a história

Charles III, coroado rei da Inglaterra no último fim de semana, era fã de Rita Lee. O fato foi lembrado por Roberto de Carvalho, marido e parceiro musical da estrela do rock, no Instagram, poucos antes da morte dela.

Nos 'Stories', Roberto publicou um trecho de uma matéria do tabloide britânico The Daily Mirror, de 1988, mostrando uma revelação retirada da biografia da empresária da noite Régine, chamada "Call me by my first name".

No livro, a francesa recorda a noite em que o então príncipe inglês conheceu uma de suas boates e teria perguntado se, na casa, havia discos de Rita Lee. "Colocamos o último álbum dela para tocar e ele já sabia as letras de cor", conta a dona do Régine's, acrescentando ainda que Charles gostava de samba brasileiro.

Legenda: Um trecho da biografia foi publicado pelo viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho, nos 'Stories' do Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Depois da morte de Rita, na última segunda (8), o assunto voltou à tona nas redes sociais. E o que se especula na internet é que a música "favorita" do atual rei é "Lança-Perfume", lançada pela artista em 1980.

Morte de Rita Lee

Rita Lee morreu na segunda (8), em São Paulo, aos 75 anos. Em 2021, a cantora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão esquerdo. No ano passado, porém, ela compartilhou que estava curada.

O velório do ícone do rock é aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), até as 17h. O corpo será cremado, segundo desejo da própria Rita, em cerimônia particular.