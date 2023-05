Referência em poesia e música, Marcus Dias lança primeiro livro em noite de show coletivo

Com mais de 35 anos de trajetória artística, Marcus Dias tem pela frente uma noite especial nesta sexta-feira (12), às 19h. Nesta ocasião, o palco do BNB Clube será iluminado com a chegada de "A Carne da Cidade", primeiro livro de poemas do escritor e compositor cearense.

Um grande show coletivo marca o evento para o qual dezenas de músicos e poetas confirmaram presença. Arte musical e literária reunidas para celebrar o trabalho desta referência cultural de Fortaleza. O livro é mais um capítulo vitorioso na carreira de Marcus, que ainda se recupera do acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2019.

"É uma síntese de tudo o que já vivi, o livro percorre meu passado intenso e presente", nos conta o autor acerca da publicação. A entrada para o show musical e espetáculo literário é gratuita. O evento tem realização do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB Fortaleza) e apoio do projeto Jazz em Cena. Um brinde ao encontro das amizades.

'Marcão' das letras

"Carne da Cidade" reúne cinco capítulos ("Cidade", "Modo", "Carne", "Palimpsesto" e "Credo"). Ao todo, 43 poemas integram a obra. Alguns dos textos foram traduzidos para o inglês (pelo próprio autor) e espanhol, por Ester Jimenez. Primeiro livro de poemas de Marcus Dias, o projeto foi idealizado pela poeta e produtora cultural Marta Pinheiro.

Nasceu também da dedicação conjunta de Marcus Dias e todos os artistas e amigos que abraçaram, incentivaram e contribuíram com a iniciativa. "Foi uma obra construída com muito amor e por muitas mãos!", destaca, em nota, Marta Pinheiro.

Legenda: Processo de recuperação ainda continua. "Mas aos poucos, novas ideias vão surgindo", conta o escritor Foto: Helton Vilar

"Carne da Cidade" tem orelha do jornalista e teatrólogo Ricardo Guilherme, prefácios dos jornalistas Dalwton Moura, Ethel de Paula e curadoria de textos por Aluísio Martins, Íris Cavalcante, Isaac Cândido, Marta Pinheiro e Sara Síntique.

Eduardo Freire (capa, diagramação e projeto gráfico), Gylmar Chaves (curadoria de design) e Sara Síntique (edição e a revisão textual) completam o time que deu vida ao conjunto de poemas do cearense. "Marcão", como é carinhosamente conhecido na cena cultural, detalhou a expectativa desta celebração no BNB Clube.

Marcus Dias Compositor e escritor Vi na minha obra que estava guardada, a oportunidade de continuar seguindo e enfim poder mostrá-la a quem me acompanha como artista"

Música que respira poesia

O espetáculo musical tem coordenação assinada por Isaac Cândido, parceiro de longa data de Marcus Dias. A banda base do show reúne o time formado por Lu D'Sosa (guitarra), Glauber Azevedo (contrabaixo) e Ricardo Pontes (bateria).

A noite de celebração ainda reúne Aluísio Martins, Bel Girão, Davi Duarte, Edinho Vilas Boas, Gylmar Chaves, Humberto Pinho, Íris Cavalcante, João Mamulengo, Mateus Perdigão (Luxo da Aldeia), Pantico Rocha, Pedro Frota, Rogerio Lima, Serrão de Castro e Theresa Rachel.

Haverá participação com leituras, além dos artistas já mencionados, de Romeu Duarte, arquiteto, escritor e compositor, e de Angela Serpa, companheira de Marcus Dias.

SERVIÇO:

"A Carne da Cidade". Show musical e espetáculo literário de lançamento do livro de Marcus Dias. Sexta-feira (12), às 19h no BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646, Aldeota). Entrada franca.

Aquisição do livro com desconto na ocasião: R$45 (valor de capa R$50). Com dezenas de músicos e poetas subindo ao palco, celebrando Marcus Dias.