Reabertura de equipamentos culturais do Estado começa dia 1º de julho

Após mais de sete anos fechada para reforma, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE), antiga Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel está mais perto de reabrir suas portas para os leitores. A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE) vai iniciar, em 1º de julho, um calendário de retomada de atividades presenciais de seus equipamentos.

Em nota, a pasta explicou que há um planejamento para que, a partir dessa data, os equipamentos referidos no último decreto estadual – concernente ao retorno de público em museus, bibliotecas e cinemas – possam reabrir gradualmente para o atendimento presencial, de acordo com protocolos exigidos. A data exata de cada retomada e a sequência ainda não foram divulgadas.

"A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-Ceará) está organizando, junto ao Instituto Dragão do Mar, o plano de retomada gradual de reabertura dos equipamentos culturais tais como cinemas, bibliotecas e museus, considerando as especificidades e protocolos de cada um deles", diz o texto.

Da mesma forma que os outros equipamentos geridos pela Secult, a Biblioteca Pública Estadual terá um retorno gradual das atividades presenciais, com visitas agendadas – incluindo o acesso aos setores de obras raras, hemeroteca e microfilmagem. Até a data prevista, a pasta salienta que serão divulgados os protocolos e serviços disponíveis com presença de público.

"Ressaltamos que até a reabertura total dos equipamentos, todos continuam com suas programações em formato digital, garantindo a continuidade desse importante serviço para a sociedade, que é a oferta de ações de difusão, fruição e formação cultural", conclui a nota.