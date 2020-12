Rapper Diddy presenteia a mãe com US$ 1 mi e carro de luxo em aniversário de 80 anos

O rapper Diddy não poupou dinheiro ou inspiração no aniversário de 80 anos de sua mãe, Janice Combs, celebrado na segunda-feira (21). Além da festa e declarações inspiradas, ele também deu a ela um cheque de US$ 1 milhão (R$ 5,1 mi) e um carro Bentley.

O músico mostrou parte da comemoração e a entrega dos presentes em suas redes sociais, onde ele ainda afirma que escolheu o carro na cor preferida da mãe [preto] e acrescentou que o motorista vinha junto para levá-la para onde ela quiser.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

"Eu só existo por causa desta bela, trabalhadora, amorosa, engraçada, verdadeira, genuína, inteligente, incrível deusa negra", afirmou o rapper ao postar uma foto de sua mãe nas redes sociais. "E essa realmente é ela aos 80. Sem filtro ou edição", brincou.

Diddy celebrou no mesmo dia o aniversário de 14 anos das filhas gêmeas, D'Lila e Jessie, que tiveram uma festa surpresa em um iate, que ele também registrou em suas redes sociais. "O tempo está voando e eu estou aproveitando cada segundo", postou ele.

Ganhador do Grammy em 1998, Diddy, cujo nome verdadeiro é Sean Combs e que no início da carreira era conhecido como Puff Daddy, liderou a nova lista da Forbes das cem celebridades que mais ganharam dinheiro no ano de 2017, na frente de Beyoncé e da criadora do "Harry Potter", J. K. Rowling.

Você tem interesse em receber mais conteúdo de entretenimento?