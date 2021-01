'Quero tentar gerar uma energia positiva', diz Tatá Werneck sobre mensagem religiosa

Primeiro dia de 2021, Tatá Werneck, 37, usou as redes sociais para deixar uma mensagem de esperança. A atriz e apresentadora já disse em diversas entrevistas que é muito religiosa e que acredita em Deus. Quando entrevistou o padre Fábio de Melo, no Lady Night (Multishow), ela revelou ter sido criada na fé da Igreja Católica e que reza o terço três vezes por dia.

"Deus abençoe o nosso ano! Amém! Vamos escrever mensagens positivas do que desejamos para esse ano? Não. Não vem uma zoação no final. Só quero tentar gerar uma energia positiva e lembrando que todas as religiões devem ser respeitadas. Então, se quiser escrever algo da sua religião também vai ser lindo", escreveu a atriz em seu perfil no Instagram com imagens religiosas.

Um dia antes, Werneck publicou uma imagem da filha, Clara Maria, para desejar um feliz Ano-Novo. "Feliz ano novo! Deus abençoe! Saúde para nós! Deus abençoe e proteja nossas famílias! Amém! Que tenhamos um ano de amor e paz! (Pausa para vocês perceberem como amadureci)"

Já Rafa Vitti, 25, publicou um vídeo com a filha: "Ultima publicacao do ano tinha que ser, obviamente, do meu melhor conteudo: Clara Maria. Como eu sei que essa menina tem uma funcao quase terapeutica para muitos aqui, compartilho esse registro para aquecer vossos coracoes. Obrigado, De nada."

