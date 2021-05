Quem ainda não recebeu auxílio ao setor de eventos precisa regularizar cadastro, orienta Secult (CE)

Pessoas que solicitaram e ainda não receberam o Auxílio Financeiro aos Profissionais do Setor de Eventos precisam regularizar a situação cadastral. O alerta foi dado nessa sexta-feira (7), pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult CE).

A pasta informou quais procedimentos devem ser realizados para ter acesso ao benefício. Aqui, você tem a relação dos beneficiários não pagos.

Caso o solicitante esteja na lista e tenha alguma informação incorreta, precisa se organizar. No caso de erro sobre conta ou agência bancária, os próprios cadastrados devem acessar suas inscrições e fazer a correção dos dados. O prazo para alteração é até 23h:59 de terça-feira (11/05).

Se o inscrito tiver o nome ou CPF incorretos, será necessário abrir um chamado no suporte técnico da secretaria. A equipe do Mapa Cultura do Ceará faz a alteração das informações.

Caso não seja feita dentro deste prazo, o beneficiário terá que aguardar um novo ciclo de correção dos dados. Ainda não existe uma data anunciada.

Organização

"Na quarta-feira, dia 12/5, a Secult enviará ao Banco do Brasil a relação de beneficiários que ainda não receberam o auxílio, para que o pagamento seja realizado", declarou a gestão.

O crédito nas contas dos beneficiários, promete a secretaria, será efetivado na sexta-feira (14/05).

"As informações referentes ao recebimento do auxílio devem ser obtidas exclusivamente por meios oficiais da Secretaria da Cultura, seja em nosso site, em nossas redes sociais ou pelo Mapa Cultural. A Secretaria não pede dados e informações dos beneficiários por outros canais", adverte a Secult.