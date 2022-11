Que tal um choro jazz? Festival gratuito reúne grandes nomes do gênero em Fortaleza e Jericoacoara

Capital e litoral juntos em sonoridade e movimento. Realizando a primeira edição presencial desde a pandemia de Covid-19, o Festival Choro Jazz acontece em Fortaleza e Jericoacoara entre o fim de novembro e o início de dezembro. A programação, totalmente gratuita, envolve shows, oficinas, rodas de choro e outras atividades reverenciando o gênero. Imperdível.

O público, inclusive, já pode se agendar para curtir as apresentações de 24 a 26 de novembro, sempre às 19h, em Fortaleza; e de 29 de novembro a 4 de dezembro, sempre às 21h, em Jeri. Grandes nomes da música atuantes no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em diversos outros Estados, prestarão homenagem ao carioca Dori Caymmi.

O compositor, arranjador e instrumentista será celebrado ao longo de todo o festival, e também se apresentará na Capital no dia 25 deste mês. Falando na cidade, o pontapé do festival por aqui é o show do baterista, arranjador e compositor cearense Pantico Rocha e seu quinteto, no dia 24. O segundo show da noite reúne o pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzzeta e o violonista Marcel Powell, filho de mestre Baden.

Legenda: Pianista, compositor e arranjador Gilson Peranzzeta e violonista Marcel Powell, filho de mestre Baden, dividem o palco Foto: Divulgação

Na sexta-feira (25), será o encontro dos violonistas Marco Pereira e Paulo Bellinati, finalizando com o show de Dori Caymmi, em única apresentação. O roteiro de atividades na Capital encerra com a violonista, compositora e cantora cearense Theresa Rachel, em homenagem ao centenário de Dona Ivone Lara. O guitarrista mineiro Nelson Faria e o contrabaixista paraense Ney Conceição encerram a noite.

Nas areias de Jeri

Em Jericoacoara, na praça principal, os shows começam às 21h. Na terça-feira (29), o Fábio Peron Trio dá as boas-vindas ao público do festival. Na sequência, o saxofonista paulistano Derico Sciotti, conhecido do grande público pelo programa do Jô, se une ao pianista curitibano Jeff Sabbag.

Na quarta (30), o festival começa destacando o choro com a música de Marco César (bandolim), Jorge Simas (violão de 7) e João Paulo (cavaco). Marco Pereira e Paulo Bellinati também se apresentam, ressaltando o violão brasileiro. Na quinta (1º), por sua vez, a programação conta com a guitarra de Nelson Faria e o contrabaixo de Ney Conceição. O piano de Gilson Peranzzetta e o violão de Marcel Powell também abrilhantam a noite.

Legenda: A cantora Vanessa Moreno estará presente no último show do Festival, em Jericoacoara Foto: Lorena Dini

De sexta a domingo, passam pelo palco Marimbanda, Sérgio Santos e Renato Braz, Michael Pipoquinha (CE) e Pedro Martins (DF), Daniel e Victor D´Alcântara, Giuliano Eriston e Vinicius Matos. O último show de todo o festival fica por conta da banda do acordeonista e cantor Mestrinho, tendo como convidada a cantora Vanessa Moreno.



Serviço

11º Festival Choro Jazz

De 24 a 26 de novembro em Fortaleza, no Cineteatro São Luiz, com shows às 19h e distribuição de ingressos às 16h. De 29 de novembro a 4 de dezembro em Jericoacoara, com shows às 21h na praça principal e oficinas ao longo do dia. Entrada franca/acesso livre em todas as apresentações e oficinas. Programação completa no site do evento

